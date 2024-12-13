O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de treinamento com IA, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo educacional profissional e vídeos de aprendizado dinâmico. Ele aproveita as capacidades de Texto para Vídeo e avatares de IA para criar segmentos de treinamento envolventes sem a necessidade de software de edição de vídeo complexo, tornando-o uma ferramenta de IA ideal para aprendizado corporativo e tutoriais.