Gerador de Vídeos para Segmentos de Treinamento: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Otimize seu fluxo de trabalho para vídeos de aprendizado dinâmico e personalize facilmente seu conteúdo com nossos versáteis Modelos e cenas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como os avatares de IA do HeyGen podem fornecer atualizações rápidas e personalizadas. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, utilizando modelos personalizáveis para um visual consistente, acompanhado por uma narração animada e amigável. Enfatize a facilidade de usar avatares de IA para criar conteúdo educacional profissional sem precisar de uma câmera.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos para equipes de suporte técnico detalhando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser claro e funcional, usando gravações de tela e gráficos simples, acompanhado por uma narração calma e precisa. Certifique-se de que o vídeo utilize as Legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade e a compreensão para diversos estilos de aprendizagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 60 segundos para criadores de cursos online, demonstrando como produzir rapidamente conteúdo educacional profissional para introduções de cursos. O estilo visual deve ser inspirador e de alta qualidade, aproveitando diversos elementos da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, acompanhado por uma narração encorajadora e articulada. Mostre como os criadores podem alcançar um visual polido sem filmagens extensas.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Segmentos de Treinamento

Produza rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, transformando seu texto em conteúdo visual dinâmico em apenas alguns cliques.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole o roteiro do seu conteúdo de treinamento na plataforma. Nosso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente seu material escrito em uma história de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu treinamento, garantindo uma presença profissional e consistente na tela.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Utilize nosso recurso de geração de Narração para adicionar uma narração com som natural aos seus segmentos de treinamento, garantindo clareza e envolvimento sem gravação manual.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento e use o redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo em vários formatos, pronto para compartilhamento em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Educacionais Complexos

.

Transforme assuntos intrincados em conteúdo educacional claro e profissional usando vídeo com IA, tornando o aprendizado mais acessível e eficaz para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos usando IA?

O HeyGen utiliza IA Generativa avançada e capacidades de Texto para Vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos. Os usuários podem gerar vídeos de treinamento, conteúdo de marketing ou tutoriais usando avatares de IA e tecnologia de texto para fala realista, otimizando seu fluxo de trabalho do roteiro ao resultado final.

Posso personalizar avatares de IA e integrar elementos da marca com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA e permite a integração perfeita dos elementos da sua marca, incluindo logotipos e cores, para criar conteúdo educacional profissional. Você também pode aprimorar seus vídeos com diversas narrações e modelos personalizáveis, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Quais opções de exportação e recursos técnicos o HeyGen oferece para distribuição de vídeos?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos para distribuição versátil de vídeos, incluindo redimensionamento de proporção para várias plataformas e geração automática de Legendas. Você pode aproveitar a Narrativa Multi-voz para experiências de aprendizado dinâmicas, criando vídeos profissionais com ferramentas essenciais de IA que estão prontos para qualquer público.

Como o HeyGen pode servir como um gerador eficaz de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de treinamento com IA, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo educacional profissional e vídeos de aprendizado dinâmico. Ele aproveita as capacidades de Texto para Vídeo e avatares de IA para criar segmentos de treinamento envolventes sem a necessidade de software de edição de vídeo complexo, tornando-o uma ferramenta de IA ideal para aprendizado corporativo e tutoriais.

