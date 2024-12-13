Criador de Vídeos de Relatório de Treinamento: Crie Vídeos Impactantes

Transforme dados complexos em vídeos de treinamento envolventes instantaneamente usando avatares de IA para dar vida aos seus relatórios.

Crie um vídeo de integração envolvente de 1 minuto, projetado para novos funcionários, apresentando a cultura da empresa e procedimentos essenciais dentro dos programas de treinamento corporativo. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, apresentando diversos avatares de IA transmitindo informações-chave com uma narração clara e acolhedora gerada diretamente de um roteiro bem elaborado.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial técnico conciso de 2 minutos voltado para funcionários existentes, explicando um novo recurso de software ou fluxo de trabalho como parte de vídeos instrucionais. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual limpa e passo a passo, garantindo que todas as instruções verbais sejam reforçadas por legendas precisas para melhorar a acessibilidade e compreensão, aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro para criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos para equipes internas, a fim de facilitar o compartilhamento de conhecimento e melhores práticas entre departamentos, tornando-o um dos seus vídeos de treinamento mais envolventes. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno utilizando vários modelos e cenas, enriquecido por filmagens profissionais de banco de imagens da biblioteca de mídia/suporte de estoque para transmitir informações de maneira visualmente estimulante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um resumo sucinto de 30 segundos de um vídeo de relatório de treinamento para a gestão e partes interessadas, destacando conquistas ou progressos importantes em programas de treinamento corporativo recentes. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e orientado por dados, acompanhado por uma geração de narração autoritária, e ser facilmente adaptável para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório de Treinamento

Transforme dados de treinamento complexos em relatórios de vídeo claros e envolventes com o HeyGen, garantindo que os principais insights sejam compartilhados de forma eficaz em sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando as principais descobertas do seu relatório de treinamento. Cole o texto ou roteiro do seu relatório no HeyGen para aproveitar o recurso de texto para vídeo a partir do roteiro, gerando instantaneamente conteúdo de vídeo inicial para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu relatório de forma profissional. Enriqueça ainda mais sua mensagem incorporando mídia de estoque relevante ou carregando seus próprios recursos para ilustrar pontos de dados de forma eficaz com avatares de IA.
3
Step 3
Aplique Marca e Voz
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando o logotipo e as cores da sua empresa para um visual coeso. Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo clareza e impacto para programas de treinamento corporativo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Relatório
Revise seu vídeo de relatório de treinamento abrangente, faça quaisquer edições finais usando as ferramentas de edição intuitivas e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para compartilhamento e disseminação de conhecimento entre as equipes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar o Treinamento Técnico e o Compartilhamento de Conhecimento

.

Simplifique tópicos técnicos complexos em vídeos instrucionais claros e envolventes, promovendo melhor compreensão e compartilhamento de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Com avatares de IA e modelos personalizáveis, você pode transformar roteiros em vídeos instrucionais atraentes que capturam a atenção e melhoram o compartilhamento de conhecimento.

O HeyGen oferece soluções para programas de treinamento corporativo?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de treinamento ideal para programas de treinamento corporativo. Utilize nossa extensa biblioteca de modelos personalizáveis para produzir rapidamente vídeos de treinamento profissionais e eficazes.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais técnicos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos tutoriais técnicos permitindo que você incorpore mídia carregada, como gravações de tela, e as combine com narrações geradas por IA. Suas poderosas ferramentas de edição e avatares de IA garantem que seus vídeos instrucionais sejam claros e profissionais.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de relatório de treinamento eficaz?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de relatório de treinamento eficaz ao permitir a rápida conversão de dados ou roteiros em relatórios visuais. Com avatares de IA e modelos personalizáveis, você pode facilmente apresentar informações complexas em um formato de vídeo profissional e acessível.

