Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo tutorial técnico conciso de 2 minutos voltado para funcionários existentes, explicando um novo recurso de software ou fluxo de trabalho como parte de vídeos instrucionais. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual limpa e passo a passo, garantindo que todas as instruções verbais sejam reforçadas por legendas precisas para melhorar a acessibilidade e compreensão, aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro para criação de conteúdo eficiente.
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos para equipes internas, a fim de facilitar o compartilhamento de conhecimento e melhores práticas entre departamentos, tornando-o um dos seus vídeos de treinamento mais envolventes. Empregue um estilo visual dinâmico e moderno utilizando vários modelos e cenas, enriquecido por filmagens profissionais de banco de imagens da biblioteca de mídia/suporte de estoque para transmitir informações de maneira visualmente estimulante.
Produza um resumo sucinto de 30 segundos de um vídeo de relatório de treinamento para a gestão e partes interessadas, destacando conquistas ou progressos importantes em programas de treinamento corporativo recentes. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e orientado por dados, acompanhado por uma geração de narração autoritária, e ser facilmente adaptável para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Programas e Cursos de Treinamento.
Produza facilmente mais vídeos e cursos de treinamento, ampliando seu alcance para um público mais amplo globalmente.
Aumentar o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento envolventes que capturam a atenção e melhoram a retenção de conhecimento para suas equipes.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Com avatares de IA e modelos personalizáveis, você pode transformar roteiros em vídeos instrucionais atraentes que capturam a atenção e melhoram o compartilhamento de conhecimento.
O HeyGen oferece soluções para programas de treinamento corporativo?
Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de treinamento ideal para programas de treinamento corporativo. Utilize nossa extensa biblioteca de modelos personalizáveis para produzir rapidamente vídeos de treinamento profissionais e eficazes.
O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais técnicos?
O HeyGen simplifica a produção de vídeos tutoriais técnicos permitindo que você incorpore mídia carregada, como gravações de tela, e as combine com narrações geradas por IA. Suas poderosas ferramentas de edição e avatares de IA garantem que seus vídeos instrucionais sejam claros e profissionais.
O que torna o HeyGen um criador de vídeos de relatório de treinamento eficaz?
O HeyGen atua como um criador de vídeos de relatório de treinamento eficaz ao permitir a rápida conversão de dados ou roteiros em relatórios visuais. Com avatares de IA e modelos personalizáveis, você pode facilmente apresentar informações complexas em um formato de vídeo profissional e acessível.