Desenvolva um vídeo de 60 segundos especificamente para desenvolvedores de software e profissionais de TI explorando novas ferramentas de IA, mostrando como um gerador de vídeo de IA pode simplificar explicações técnicas complexas. O estilo visual deve ser limpo, futurista e orientado por dados, acompanhado por uma narração de IA precisa e profissional. Destaque a eficiência de converter documentação técnica em visuais envolventes usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Produza um vídeo introdutório de 1 minuto voltado para gerentes de RH e especialistas em L&D, demonstrando a facilidade de criar conteúdo dinâmico de integração de funcionários. O vídeo deve ter um estilo visual acolhedor e caloroso, com avatares de IA diversos representando novos contratados e treinadores, acompanhado por uma trilha sonora animada e uma narração amigável de IA. Enfatize a capacidade de modelos personalizáveis e a personalização oferecida pelos avatares de IA do HeyGen.
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 90 segundos para empresas globais e líderes de departamentos de treinamento, focando em procedimentos críticos de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser altamente profissional, elegante e de fácil compreensão, utilizando geração de narração clara em vários idiomas, juntamente com legendas proeminentes para garantir acessibilidade. Ilustre como as robustas capacidades de geração de narração e legendas do HeyGen apoiam o treinamento em escala sem sacrificar a clareza.
Crie um vídeo de reforço de treinamento impactante de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe, projetado para reengajar rapidamente os funcionários com atualizações de políticas importantes. O vídeo deve ser dinâmico, visualmente rico com cortes rápidos, e aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e suporte a estoque para manter a atenção, complementado por uma narração energética de IA. Mostre como a ampla seleção de Modelos e cenas do HeyGen, combinada com sua extensa biblioteca de Mídia/suporte a estoque, simplifica a criação de conteúdo de reforço de treinamento eficaz e memorável.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Reforço de Treinamento

Crie rapidamente vídeos de reforço de treinamento impactantes que envolvem os alunos e solidificam o conhecimento por meio da geração de vídeos com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece elaborando seu roteiro de treinamento. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiros, transformando seu texto diretamente em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Esses avatares de IA oferecem uma apresentação consistente e profissional para seus vídeos de treinamento corporativo.
3
Step 3
Adicione Legendas para Acessibilidade
Melhore a compreensão e alcance um público mais amplo gerando automaticamente legendas e traduções multilíngues para seu conteúdo de vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Completo
Finalize seu vídeo de reforço de treinamento utilizando nosso redimensionamento de proporção e exportações, tornando-o pronto para distribuição e integração com várias plataformas, como plataformas LMS.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação em Saúde e Tópicos Médicos

Transforme informações médicas complexas em vídeos de IA claros e envolventes, tornando a educação em saúde mais acessível e eficaz para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos com IA para treinamento?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes. Com sua geração de vídeos com IA, os usuários podem transformar Texto-para-vídeo a partir de roteiros usando avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA, agilizando todo o processo de produção. Isso melhora significativamente a velocidade e a qualidade dos vídeos de reforço de treinamento.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos de treinamento corporativo?

HeyGen oferece ampla personalização para vídeos de treinamento corporativo por meio de modelos personalizáveis, controles de marca e uma rica biblioteca de mídia. Os usuários também podem incorporar legendas e traduções multilíngues, garantindo que o conteúdo seja acessível e adaptado para diversos públicos globais. Isso permite uma representação de marca escalável e consistente em todos os materiais de treinamento.

Os vídeos do HeyGen podem ser integrados a plataformas LMS existentes?

Sim, os vídeos criados com o HeyGen, um gerador de vídeos com IA, são projetados para integração perfeita em várias plataformas LMS. As poderosas capacidades de edição de vídeo da plataforma permitem um formato ideal, garantindo escalabilidade e fácil implantação dentro de sua infraestrutura de aprendizado existente para experiências de aprendizado envolventes.

Com que rapidez posso produzir vídeos de treinamento usando as capacidades de IA do HeyGen?

A funcionalidade eficiente de Texto-para-vídeo a partir de roteiros do HeyGen acelera dramaticamente a produção de vídeos de treinamento. Ao utilizar avatares de IA e narrações avançadas de IA, você pode gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade rapidamente, transformando material escrito em experiências de aprendizado envolventes em minutos.

