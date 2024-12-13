Criador de Vídeos de Atualização de Treinamento: Aumente o Engajamento com AI

Atualize rapidamente seu conteúdo de treinamento e mantenha os funcionários engajados aproveitando avatares AI realistas para oferecer lições dinâmicas.

487/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de integração de 2 minutos para novos contratados técnicos, explicando a complexa arquitetura do sistema interno. O estilo visual deve ser envolvente, empregando diagramas animados e transições suaves, com um avatar AI apresentando as informações em um tom acolhedor, mas autoritário. Certifique-se de que todos os termos-chave sejam reforçados com texto claro na tela para acessibilidade e retenção de conhecimento, aproveitando os avatares AI da HeyGen para explicações consistentes e envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de atualização de treinamento de conformidade de 90 segundos para todos os funcionários, delineando uma recente mudança de política em relação à segurança de dados. A abordagem visual deve ser limpa e tranquilizadora, usando modelos e cenas pré-desenhados para transmitir efetivamente informações cruciais sem jargões. O áudio deve ser calmo e informativo, guiando os espectadores pelas novas diretrizes com clareza e profissionalismo, mostrando os Modelos & cenas da HeyGen para implantação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial dinâmico de 45 segundos para membros da equipe existentes, ilustrando uma prática recomendada para um fluxo de trabalho comum usando uma ferramenta específica. O vídeo deve ser altamente visual, com elementos gráficos energéticos e um tom instrucional direto, criado rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de script. Este guia 'como fazer' deve ser facilmente digerível, servindo como uma referência rápida para tarefas rotineiras e demonstrando a eficiência da capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Treinamento

Atualize seus materiais de treinamento sem esforço com vídeos dinâmicos. Gere conteúdo envolvente, personalize visuais e compartilhe resultados polidos em apenas quatro etapas simples.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Utilize Texto-para-vídeo a partir de script para transformar instantaneamente seu texto em um rascunho de vídeo envolvente, perfeito para atualizar seus materiais.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares AI para apresentar seu conteúdo. Personalize facilmente as cenas para alinhar com a estética da sua marca e objetivos de aprendizado.
3
Step 3
Adicione Melhorias Chave
Refine seu vídeo de treinamento com elementos dinâmicos. Gere narrações profissionais em vários estilos e adicione automaticamente legendas precisas para garantir clareza e acessibilidade para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento atualizado ajustando o redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a qualquer plataforma. Exporte facilmente seu vídeo concluído para integração perfeita em seu sistema de gerenciamento de aprendizado ou outros canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Treinamento Complexo

.

Transforme conceitos intrincados em explicações em vídeo claras e digeríveis, tornando assuntos de treinamento difíceis facilmente compreensíveis para todos os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento usando AI?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar roteiros de texto em vídeos de treinamento profissionais instantaneamente. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares AI e gerar narrações em AI com som natural, reduzindo significativamente o tempo de produção para a criação de vídeos de treinamento.

Quais recursos de edição a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento?

A HeyGen fornece um editor de vídeo intuitivo com vários modelos e controles de marca para personalizar seu conteúdo de treinamento. Você pode facilmente incorporar sua própria mídia nas cenas, garantindo que seus vídeos se alinhem perfeitamente com o estilo da sua marca.

A HeyGen pode ajudar a adicionar legendas e integrar com plataformas de aprendizado existentes?

Absolutamente, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento acessíveis gerando automaticamente legendas e legendas ocultas. A plataforma garante que seus vídeos de treinamento produzidos sejam facilmente exportáveis e compatíveis com vários sistemas de gerenciamento de aprendizado, facilitando a distribuição para programas de treinamento de funcionários.

É fácil atualizar e renovar o conteúdo existente do criador de vídeos de atualização de treinamento usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen é projetada para facilitar as atualizações do conteúdo do criador de vídeos de atualização de treinamento. Ao simplesmente editar o roteiro de texto, você pode rapidamente gerar segmentos de vídeo revisados sem regravar, tornando a manutenção contínua do conteúdo eficiente e escalável.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo