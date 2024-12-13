Absolutamente. O criador de vídeos online intuitivo do HeyGen permite que você gere vídeos a partir de texto, roteiros ou até mesmo converta tópicos em vídeos de resumo cativantes. Essa capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta ajuda a reaproveitar o conteúdo de forma eficiente e criar vídeos de treinamento com aparência profissional com facilidade.