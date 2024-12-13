Criador de Vídeos de Módulo de Treinamento: Cursos Envolventes Feitos com Facilidade

Reduza o tempo de treinamento e economize custos criando vídeos de treinamento online profissionais e envolventes com avatares de IA.

Imagine um vídeo de módulo de treinamento de 60 segundos projetado para novos contratados corporativos, apresentando as melhores práticas em um estilo visual profissional e moderno com uma narração clara e autoritária. Este vídeo de treinamento envolvente poderia utilizar os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e concisa, melhorando significativamente a compreensão.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para equipes internas de vendas, demonstrando um novo recurso de produto com um estilo visual informativo e conciso. Este vídeo de treinamento, criado facilmente a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, deve incluir legendas claras na tela para garantir que todos os detalhes sejam compreendidos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento online de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, enfatizando uma abordagem rápida, dinâmica e visualmente atraente para dominar softwares essenciais. Utilizando os diversos modelos e cenas da HeyGen, este vídeo ofereceria uma experiência de aprendizado rápida e impactante, ajudando a reduzir efetivamente o tempo de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de integração de funcionários de 90 segundos especificamente para gerentes de RH, para apresentar novos contratados à cultura da empresa, com um estilo visual acolhedor e instrutivo com um avatar de IA amigável. Este cenário abrangente de criador de vídeos de treinamento se beneficiaria do amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer a narrativa visual.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Módulo de Treinamento

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes com ferramentas baseadas em IA. Simplifique sua criação de conteúdo do roteiro ao módulo compartilhável.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando um modelo de vídeo de treinamento profissional de nossa biblioteca diversificada ou comece do zero para um projeto personalizado.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Utilize avatares de IA para entregar seu roteiro, aumentando o engajamento para vídeos de treinamento online.
3
Step 3
Aplique Legendas
Garanta acessibilidade para todos os espectadores adicionando facilmente legendas aos seus vídeos de treinamento, melhorando a clareza e a compreensão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento profissional e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para implantação em integração de funcionários ou demonstrações de produtos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumentar o Engajamento no Treinamento

.

Aumente o engajamento dos alunos e melhore a retenção de conhecimento por meio de vídeos de treinamento dinâmicos com tecnologia de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de forma eficiente?

A plataforma com tecnologia de IA da HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes rapidamente, transformando roteiros em vídeos de treinamento online profissionais, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção para qualquer criador de vídeos de módulo de treinamento.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen aprimora seu conteúdo de treinamento com avatares de IA, geração de narração realista e modelos dinâmicos, garantindo que seus vídeos de treinamento e vídeos explicativos sejam altamente envolventes e impactantes para os alunos.

A HeyGen pode atender às necessidades de acessibilidade para vídeos de treinamento online?

Sim, a HeyGen garante que seus vídeos de treinamento online sejam acessíveis e profissionais com legendas automáticas e controles de marca personalizáveis, tornando informações complexas mais fáceis de digerir para todos os públicos.

A HeyGen fornece modelos para simplificar a criação de vídeos de treinamento?

Com certeza, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos e cenas de vídeos de treinamento, simplificando o processo de criação de vídeos de treinamento profissionais para diversos fins, desde integração de funcionários até demonstrações de produtos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo