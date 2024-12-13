Crie Vídeos de Treinamento Cativantes com Facilidade

Desbloqueie o poder dos avatares de IA para aprimorar a criação de seus vídeos de treinamento, tornando os vídeos instrutivos mais interativos e envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Destinado a profissionais criativos e educadores, este vídeo de 90 segundos explora o mundo dos vídeos animados e screencasts. Descubra como a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiros da HeyGen pode transformar suas ideias em tutoriais em vídeo vibrantes. O vídeo apresentará uma combinação de cenas animadas e screencasts em tempo real, proporcionando uma experiência visualmente rica e informativa para o seu público.
Este vídeo de 45 segundos é perfeito para treinadores remotos e educadores online que desejam aprimorar seus tutoriais em vídeo. Aprenda como utilizar a biblioteca de mídia e o suporte de estoque da HeyGen para enriquecer seu conteúdo com visuais e sons de alta qualidade. O vídeo demonstrará a integração perfeita de legendas e subtítulos, garantindo que seus vídeos instrutivos sejam acessíveis e cativantes para todos os alunos.
Destinado a designers instrucionais e criadores de conteúdo, este vídeo de 2 minutos oferece um mergulho profundo no processo de criação de vídeos de treinamento. Com o redimensionamento de proporção de aspecto e as exportações do HeyGen, você pode adaptar seus vídeos para qualquer plataforma ou dispositivo. O vídeo apresentará uma mistura de vídeos do apresentador e narração em voz off, fornecendo um guia abrangente para a produção de materiais de treinamento de nível profissional.
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Materiais de Treinamento

Crie vídeos de treinamento envolventes e eficazes com facilidade usando nosso criador de vídeos intuitivo.

1
Step 1
Crie um Storyboard
Comece delineando o seu vídeo de treinamento com um storyboard claro. Isso ajuda a organizar o seu conteúdo e garante um fluxo suave de informações. Use os modelos e cenas da HeyGen para visualizar suas ideias de forma eficaz.
2
Step 2
Selecione o Formato do Seu Vídeo
Escolha o tipo de vídeo que melhor atende às suas necessidades de treinamento, seja um screencast, vídeo animado ou vídeo com apresentador. A HeyGen oferece uma variedade de formatos para combinar com seu estilo de instrução.
3
Step 3
Adicionar Narração
Aprimore seu vídeo de treinamento com uma narração profissional. Utilize o recurso de geração de voz da HeyGen para adicionar uma narração clara e envolvente que complemente suas imagens.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar
Assim que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato e proporção desejados. Compartilhe-o de maneira integrada com sua equipe ou faça o upload para o seu sistema de gestão de aprendizagem para treinamento remoto.

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de treinamento ao oferecer ferramentas que aumentam o engajamento e a retenção, facilitando a criação de vídeos instrutivos e tutoriais impactantes.

Simplificar Temas Médicos e Melhorar a Educação na Saúde

Use HeyGen to create clear and concise instructional videos that simplify complex medical topics for better understanding.

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento?

HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com seus avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você produza vídeos instrutivos envolventes de maneira eficiente.

Quais recursos o HeyGen oferece para tutoriais em vídeo?

A HeyGen oferece uma variedade de recursos para tutoriais em vídeo, incluindo geração de voz em off, legendas e modelos personalizáveis para aprimorar seu conteúdo.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos animados?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos animados com sua biblioteca de mídia e suporte de estoque, facilitando a adição de elementos dinâmicos aos seus projetos.

Por que escolher a HeyGen para vídeos de apresentadores?

HeyGen é ideal para vídeos de apresentadores devido ao seu controle de marca e redimensionamento de proporção, garantindo que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca.

