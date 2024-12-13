Crie Vídeos de Treinamento Cativantes com Facilidade
Desbloqueie o poder dos avatares de IA para aprimorar a criação de seus vídeos de treinamento, tornando os vídeos instrutivos mais interativos e envolventes.
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Destinado a profissionais criativos e educadores, este vídeo de 90 segundos explora o mundo dos vídeos animados e screencasts. Descubra como a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiros da HeyGen pode transformar suas ideias em tutoriais em vídeo vibrantes. O vídeo apresentará uma combinação de cenas animadas e screencasts em tempo real, proporcionando uma experiência visualmente rica e informativa para o seu público.
Este vídeo de 45 segundos é perfeito para treinadores remotos e educadores online que desejam aprimorar seus tutoriais em vídeo. Aprenda como utilizar a biblioteca de mídia e o suporte de estoque da HeyGen para enriquecer seu conteúdo com visuais e sons de alta qualidade. O vídeo demonstrará a integração perfeita de legendas e subtítulos, garantindo que seus vídeos instrutivos sejam acessíveis e cativantes para todos os alunos.
Destinado a designers instrucionais e criadores de conteúdo, este vídeo de 2 minutos oferece um mergulho profundo no processo de criação de vídeos de treinamento. Com o redimensionamento de proporção de aspecto e as exportações do HeyGen, você pode adaptar seus vídeos para qualquer plataforma ou dispositivo. O vídeo apresentará uma mistura de vídeos do apresentador e narração em voz off, fornecendo um guia abrangente para a produção de materiais de treinamento de nível profissional.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Criação de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de treinamento ao oferecer ferramentas que aumentam o engajamento e a retenção, facilitando a criação de vídeos instrutivos e tutoriais impactantes.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento com IA.
Leverage AI to create captivating training videos that enhance learner engagement and improve retention rates.
Crie Mais Cursos e Alcance Mais Alunos no Mundo Todo.
Expand your educational reach by producing high-quality training videos that can be accessed by learners globally.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento?
HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com seus avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você produza vídeos instrutivos envolventes de maneira eficiente.
Quais recursos o HeyGen oferece para tutoriais em vídeo?
A HeyGen oferece uma variedade de recursos para tutoriais em vídeo, incluindo geração de voz em off, legendas e modelos personalizáveis para aprimorar seu conteúdo.
O HeyGen pode ser usado para criar vídeos animados?
Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos animados com sua biblioteca de mídia e suporte de estoque, facilitando a adição de elementos dinâmicos aos seus projetos.
Por que escolher a HeyGen para vídeos de apresentadores?
HeyGen é ideal para vídeos de apresentadores devido ao seu controle de marca e redimensionamento de proporção, garantindo que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca.