Gerador de Vídeos de Guia de Treinamento para Transferência Instantânea de Habilidades

Crie facilmente vídeos de treinamento profissionais e guias de usuário passo a passo com os poderosos avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial envolvente de 60 segundos para treinamento técnico, guiando os usuários através de uma configuração de software complexa com facilidade. O estilo visual deve ser limpo, focando em gravações de tela intercaladas com sobreposições de texto simples, enquanto o áudio fornece instruções precisas, passo a passo. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e gerar legendas automáticas, tornando a informação acessível a um público diversificado que busca guias de usuário claros.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de conformidade impactante de 30 segundos, projetado para todos os funcionários da empresa, enfatizando regulamentos críticos. Empregue um estilo visual direto e autoritário usando modelos pré-construídos e cenas do extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, garantindo uma apresentação clara e concisa. A narração deve ser séria, mas fácil de entender, fornecendo documentação em vídeo essencial em um formato facilmente digerível.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos para capacitação de vendas, direcionado a potenciais clientes, projetado para destacar os principais benefícios de um novo produto. Este vídeo exige uma abordagem visual moderna e persuasiva, utilizando um avatar de IA energético para transmitir entusiasmo. Garanta que o resultado final seja otimizado para várias plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando-o uma adição versátil a qualquer biblioteca de vídeos tutoriais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Guia de Treinamento

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade e guias de usuário passo a passo com nosso gerador de vídeos de IA, simplificando seu processo de documentação.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando o conteúdo do seu guia de treinamento ou roteiro no editor. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro transforma seu texto em uma narrativa visual para um vídeo de treinamento abrangente.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Enriqueça seu guia escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA profissionais para apresentar seu conteúdo e selecionando cenas envolventes para complementar visualmente sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Gere narrações de IA com som natural para seu roteiro usando nosso recurso de Geração de Narração, com legendas automáticas que melhoram a acessibilidade e a clareza de seus materiais de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade com proporções personalizáveis e compartilhe-o facilmente para construir sua biblioteca de vídeos tutoriais ou distribuí-lo para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Assuntos Complexos

Transforme conceitos intrincados em documentação em vídeo clara e digerível para treinamento técnico ou de conformidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen utiliza uma plataforma de IA generativa para transformar roteiros em vídeos de treinamento envolventes, tornando a documentação em vídeo complexa sem esforço. Nossa plataforma permite que os usuários produzam rapidamente guias de usuário passo a passo e tutoriais com Avatares de IA e narrações de IA.

O HeyGen pode ser usado por equipes de L&D para integração de funcionários?

Absolutamente, o HeyGen é um gerador de vídeos de IA ideal para equipes de L&D, permitindo que criem conteúdo abrangente de integração de funcionários e treinamento de conformidade. Você pode desenvolver uma robusta biblioteca de vídeos tutoriais com facilidade, garantindo compartilhamento de conhecimento consistente e eficaz em toda a sua organização.

Quais recursos tornam o HeyGen eficaz para treinamento técnico e capacitação de vendas?

O HeyGen capacita os usuários com Avatares de IA, capacidades de texto para vídeo e modelos personalizáveis, perfeitos para criar vídeos de treinamento técnico impactantes e de Capacitação de Vendas. Adicione facilmente legendas e controles de branding para alinhar com os requisitos específicos da sua organização.

Como o HeyGen pode ajudar a criar guias de usuário passo a passo de forma eficiente?

O HeyGen simplifica o processo de geração de guias de usuário detalhados passo a passo e documentação em vídeo através de seu editor intuitivo e recursos de compartilhamento inteligente. Com narrações de IA e a capacidade de adicionar gravações de tela, você pode tornar a educação mais eficiente e alinhar sua equipe de forma eficaz.

