Crie Vídeos Explicativos Envolventes para Treinamento

Otimize a comunicação interna e o e-learning criando vídeos animados atraentes. Aproveite os modelos e cenas robustos do HeyGen para resultados rápidos.

Crie um vídeo de treinamento de 1 minuto explicando uma nova funcionalidade de software para comunicação interna, direcionado a novos funcionários para e-learning. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, utilizando avatares de IA para demonstrar os passos, complementado por uma narração profissional e amigável para clareza. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo atraente de 45 segundos destacando os benefícios de um produto técnico para potenciais clientes B2B. Mire em um estilo visual animado moderno, incorporando gráficos envolventes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apoiado por uma narração dinâmica. O objetivo é destacar como um criador de vídeos explicativos simplifica conceitos complexos, apresentando-os de forma eficaz através da interface amigável do HeyGen usando modelos e cenas pré-desenhados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para usuários de primeira viagem, guiando-os na configuração inicial de uma ferramenta técnica complexa. A estética visual deve ser acolhedora e direta, usando gravações de tela claras e um avatar de IA para ilustrar cada passo, aprimorado por legendas automáticas. O objetivo é desmistificar o processo, demonstrando como os usuários podem facilmente criar vídeos explicativos aproveitando o recurso de criação de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro bem estruturado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marketing conciso de 30 segundos anunciando uma atualização técnica significativa para um produto existente, direcionado a uma base de clientes conhecedores de tecnologia. O estilo visual deve ser elegante e dinâmico, mostrando rapidamente os principais benefícios da atualização, acompanhado por uma narração energética. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, comunicando efetivamente o valor da atualização.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos para Treinamento

Crie facilmente vídeos explicativos de treinamento profissionais que envolvem seu público e esclarecem tópicos complexos com uma plataforma intuitiva e alimentada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Aproveite o poder da criação de texto-para-vídeo para transformar instantaneamente suas palavras em vídeos explicativos envolventes.
2
Step 2
Selecione Visuais e Modelos
Escolha entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou selecione elementos da biblioteca visual para dar vida aos seus vídeos animados com cenas dinâmicas.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Gere uma narração de IA a partir do seu roteiro com várias vozes e idiomas. Aplique as cores e o logotipo exclusivos da sua marca usando os controles de branding para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Revise seu vídeo explicativo e faça os ajustes finais. Exporte seus vídeos de treinamento polidos no formato de proporção desejado, prontos para compartilhamento e implantação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Explicações Complexas

.

Transforme assuntos intrincados, como tópicos médicos, em vídeos explicativos claros e acessíveis para um melhor entendimento educacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos com IA?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos profissionais através de seu avançado motor de criação de texto-para-vídeo. Os usuários podem gerar roteiros e produzir vídeos animados de alta qualidade com narração realista de IA sem esforço.

O editor de vídeo do HeyGen é fácil de usar para todos os níveis de habilidade?

Com certeza, o HeyGen possui uma interface amigável com um sistema de arrastar e soltar, tornando a edição de vídeo acessível para todos. Ele oferece uma vasta biblioteca visual e modelos de vídeo personalizáveis para otimizar seu processo criativo.

Quais medidas de segurança o HeyGen emprega para meus projetos de vídeo?

O HeyGen prioriza a integridade dos seus dados com protocolos de segurança de nível empresarial, garantindo que seus projetos de vídeo de marketing e comunicação interna permaneçam protegidos. Este compromisso com a segurança proporciona tranquilidade para todos os usuários.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de treinamento abrangentes?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos explicativos ideal para e-learning e comunicação interna, permitindo a criação de vídeos de treinamento envolventes. Seus recursos suportam a criação detalhada de texto-para-vídeo e cenas personalizáveis, perfeitos para conteúdo educacional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo