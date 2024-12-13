Crie um vídeo de treinamento de 1 minuto explicando uma nova funcionalidade de software para comunicação interna, direcionado a novos funcionários para e-learning. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, utilizando avatares de IA para demonstrar os passos, complementado por uma narração profissional e amigável para clareza. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a criação de conteúdo.

Gerar Vídeo