Desbloqueie Aprendizado Envolvente com o Gerador de Vídeo de Currículo de Treinamento
Simplifique a criação do seu curso. Transforme roteiros em vídeos de treinamento envolventes instantaneamente com o poderoso Texto-para-vídeo a partir do roteiro do HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo informativo de 60 segundos "guias passo a passo para usuários", direcionado a usuários existentes e equipes de suporte técnico, demonstrando um novo recurso do produto com uma estética visual moderna, clara e envolvente. Elabore a narrativa usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo instruções precisas e adicionando Legendas para acessibilidade, aprimorando a "documentação em vídeo" geral.
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 30 segundos para apresentar um novo "gerador de vídeo de currículo de treinamento" a clientes potenciais e equipes de marketing, adotando um estilo visual e de áudio animado e dinâmico. Selecione entre uma variedade de Modelos e cenas e incorpore visuais relevantes da biblioteca de Mídia/estoque para destacar sua eficiência como um "gerador de vídeo AI".
Desenhe um vídeo colaborativo de comunicação interna de 45 segundos para funcionários e gerentes de aprendizagem e desenvolvimento, promovendo uma cultura de "aprendizagem e desenvolvimento" contínuos com um estilo visual encorajador e versátil. Aproveite avatares de AI para transmitir mensagens-chave e garanta visualização ideal em várias plataformas utilizando redimensionamento de proporção e exportações, demonstrando seu potencial como um "criador de cursos AI".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Cursos de Treinamento Abrangentes.
Desenvolva facilmente uma ampla gama de cursos impulsionados por AI para educar e envolver uma base de alunos global.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Aprendizado.
Utilize vídeos de treinamento gerados por AI para aumentar significativamente o engajamento dos alunos e melhorar a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?
O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeo AI e gerador de vídeo de currículo de treinamento, transformando texto em vídeos de treinamento envolventes. Ele utiliza Avatares de AI realistas e narração sofisticada de AI para simplificar a produção de documentação em vídeo de alta qualidade sem habilidades complexas de edição.
O HeyGen pode ser utilizado por equipes de L&D para iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento?
Com certeza, o HeyGen é um criador de cursos AI ideal e uma poderosa ferramenta de autoria de cursos para equipes de L&D. Ele capacita as equipes a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e guias passo a passo de forma eficiente, melhorando significativamente os programas de aprendizagem e desenvolvimento com conteúdo profissional.
Quais recursos criativos o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo personalizável?
O HeyGen, como uma plataforma versátil de AI generativa, oferece extensos recursos criativos, incluindo uma ampla seleção de Avatares de AI personalizáveis e Modelos profissionalmente projetados. Essas ferramentas, juntamente com controles de marca robustos, garantem que seu conteúdo de vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade e visão criativa da sua marca.
Como o HeyGen garante comunicação de alta qualidade e acessível na documentação em vídeo?
O HeyGen se destaca em fornecer narração de AI de alta qualidade diretamente do seu roteiro, garantindo áudio claro e envolvente. Suas capacidades de texto-para-vídeo também incluem a adição automática de legendas precisas, tornando sua documentação em vídeo acessível e compreensível para um público mais amplo.