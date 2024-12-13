Desbloqueie Aprendizado Envolvente com o Gerador de Vídeo de Currículo de Treinamento

Simplifique a criação do seu curso. Transforme roteiros em vídeos de treinamento envolventes instantaneamente com o poderoso Texto-para-vídeo a partir do roteiro do HeyGen.

Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para integração de novos funcionários, direcionado a equipes de L&D, destacando os principais valores da empresa com um estilo visual profissional e amigável. Utilize avatares de AI para apresentar informações de forma clara, complementados por uma geração de narração suave. Este vídeo, aproveitando o poder dos "vídeos de treinamento", deve causar uma forte primeira impressão.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos "guias passo a passo para usuários", direcionado a usuários existentes e equipes de suporte técnico, demonstrando um novo recurso do produto com uma estética visual moderna, clara e envolvente. Elabore a narrativa usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo instruções precisas e adicionando Legendas para acessibilidade, aprimorando a "documentação em vídeo" geral.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 30 segundos para apresentar um novo "gerador de vídeo de currículo de treinamento" a clientes potenciais e equipes de marketing, adotando um estilo visual e de áudio animado e dinâmico. Selecione entre uma variedade de Modelos e cenas e incorpore visuais relevantes da biblioteca de Mídia/estoque para destacar sua eficiência como um "gerador de vídeo AI".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo colaborativo de comunicação interna de 45 segundos para funcionários e gerentes de aprendizagem e desenvolvimento, promovendo uma cultura de "aprendizagem e desenvolvimento" contínuos com um estilo visual encorajador e versátil. Aproveite avatares de AI para transmitir mensagens-chave e garanta visualização ideal em várias plataformas utilizando redimensionamento de proporção e exportações, demonstrando seu potencial como um "criador de cursos AI".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Currículo de Treinamento

Transforme sem esforço seus materiais de treinamento em vídeos profissionais, aproveitando a AI para simplificar a criação de conteúdo para equipes de aprendizagem e desenvolvimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo educacional diretamente ou colando seu roteiro de treinamento existente. Nosso gerador de vídeo AI usa essa capacidade de texto-para-vídeo a partir do roteiro para impulsionar o processo de criação, garantindo narração precisa e consistente.
2
Step 2
Selecione um Apresentador Avatar de AI
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de AI para atuar como seu apresentador na tela. Esses apresentadores digitais realistas ajudam a envolver os alunos e transmitir sua mensagem de treinamento de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça seu vídeo incorporando visuais relevantes, música de fundo e narração profissional. Utilize nossa capacidade de geração de narração para criar vozes com som natural para seu roteiro, complementando seu conteúdo visual.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Revise seu vídeo completo de currículo de treinamento, fazendo quaisquer ajustes finais nos visuais ou no tempo. Uma vez aperfeiçoado, exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade usando nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportações para distribuição perfeita e documentação em vídeo impactante.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Assuntos Complexos

Transforme tópicos complexos, como tutoriais técnicos, em documentação em vídeo clara e fácil de entender.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeo AI e gerador de vídeo de currículo de treinamento, transformando texto em vídeos de treinamento envolventes. Ele utiliza Avatares de AI realistas e narração sofisticada de AI para simplificar a produção de documentação em vídeo de alta qualidade sem habilidades complexas de edição.

O HeyGen pode ser utilizado por equipes de L&D para iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento?

Com certeza, o HeyGen é um criador de cursos AI ideal e uma poderosa ferramenta de autoria de cursos para equipes de L&D. Ele capacita as equipes a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e guias passo a passo de forma eficiente, melhorando significativamente os programas de aprendizagem e desenvolvimento com conteúdo profissional.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo personalizável?

O HeyGen, como uma plataforma versátil de AI generativa, oferece extensos recursos criativos, incluindo uma ampla seleção de Avatares de AI personalizáveis e Modelos profissionalmente projetados. Essas ferramentas, juntamente com controles de marca robustos, garantem que seu conteúdo de vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade e visão criativa da sua marca.

Como o HeyGen garante comunicação de alta qualidade e acessível na documentação em vídeo?

O HeyGen se destaca em fornecer narração de AI de alta qualidade diretamente do seu roteiro, garantindo áudio claro e envolvente. Suas capacidades de texto-para-vídeo também incluem a adição automática de legendas precisas, tornando sua documentação em vídeo acessível e compreensível para um público mais amplo.

