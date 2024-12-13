O HeyGen atua como uma plataforma de treinamento intuitiva com IA, simplificando a produção de vídeos por meio de recursos como conversão de texto para vídeo, modelos prontos para uso e legendas automáticas. Isso capacita as equipes de L&D a gerar rapidamente vídeos de treinamento profissionais sem a necessidade de ampla expertise em edição de vídeo.