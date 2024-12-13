Gerador de Conformidade de Treinamento: Simplifique o Treinamento de Funcionários

Automatize o treinamento em conformidade com nosso criador de cursos com IA. Converta roteiros em vídeo rapidamente usando Texto-em-vídeo a partir de roteiro, reduzindo custos.

Crie um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a profissionais de RH e gerentes de TI, demonstrando como uma solução de treinamento em conformidade com IA se integra perfeitamente ao LMS existente. O estilo visual deve ser elegante e profissional, usando gráficos limpos e um tom de áudio tranquilizador, enquanto exibe as capacidades dinâmicas dos avatares de IA para transmitir informações complexas de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 1 minuto para treinar desenvolvedores e criadores de conteúdo, destacando o poder de um criador de cursos com IA para produzir rapidamente lições interativas. O vídeo deve adotar um estilo visual energético e moderno, com cortes rápidos e uma narração dinâmica, ilustrando claramente a facilidade de transformar Texto-em-vídeo a partir de roteiro para conteúdo educacional envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 45 segundos no estilo de depoimento para pequenos empresários e departamentos de RH com orçamento limitado, enfatizando a eficiência de custo de gerar vídeos de treinamento em conformidade de alta qualidade. A estética visual deve ser acolhedora e acessível, usando cenários do mundo real, complementados por uma geração de narração amigável e autoritária que inspire confiança na solução.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma visão geral abrangente de 2 minutos para equipes de treinamento empresarial e grandes organizações, detalhando como um gerador robusto de conformidade de treinamento simplifica a disseminação de políticas e a integração de funcionários. Utilize um estilo visual corporativo e polido com música de fundo profissional e legendas claramente legíveis, demonstrando a versatilidade dos Modelos e cenas da HeyGen na criação de conteúdo consistente e alinhado à marca em vários departamentos.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Conformidade de Treinamento

Crie facilmente materiais de treinamento envolventes e em conformidade com a geração de conteúdo impulsionada por IA, economizando tempo e recursos para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Utilize o gerador de conformidade de treinamento para gerar rapidamente ou colar seu roteiro de política de conformidade. Nossas ferramentas de geração de conteúdo impulsionadas por IA ajudam a criar módulos de treinamento precisos e abrangentes.
2
Step 2
Escolha Seu Instrutor de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para entregar seu conteúdo de treinamento em conformidade. Nossa funcionalidade de Texto-em-vídeo a partir de roteiro traz instantaneamente seu roteiro à vida, garantindo uma entrega profissional como parte da sua solução de treinamento em conformidade com IA.
3
Step 3
Adicione Marca e Interatividade
Enriqueça seus vídeos de treinamento em conformidade com os controles de Marca da sua empresa (logo, cores) e incorpore questionários ou elementos interativos para aumentar o engajamento e a retenção.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Curso
Finalize o conteúdo do seu criador de cursos com IA aplicando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações desejadas. Compartilhe facilmente seu treinamento concluído em várias plataformas ou integre-o ao seu LMS existente para uma implantação perfeita.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas Complexas com Vídeo

Transforme políticas e regulamentos de conformidade complexos em conteúdo de vídeo facilmente digerível e envolvente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como uma solução de treinamento em conformidade com IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-em-vídeo a partir de roteiro para servir como um poderoso gerador de conformidade de treinamento. Ela transforma políticas escritas e materiais de curso em vídeos de treinamento em conformidade envolventes e profissionais, tornando o processo de criação eficiente para qualquer organização.

A HeyGen oferece integração com LMS para implantação de treinamento em conformidade?

Sim, a HeyGen fornece opções de saída robustas que podem ser facilmente integradas ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (integração com LMS) existente, simplificando a implantação da sua solução de treinamento em conformidade com IA. Isso garante a distribuição perfeita dos seus vídeos de treinamento em conformidade para os funcionários.

Quais capacidades a HeyGen oferece para gerar vídeos de treinamento em conformidade a partir de roteiro?

A HeyGen oferece capacidades abrangentes para criar vídeos de treinamento em conformidade, incluindo a capacidade de converter texto-em-vídeo a partir de roteiro usando avatares de IA realistas e vários modelos. Isso capacita os usuários a produzir rapidamente conteúdo de treinamento em conformidade de alta qualidade e personalizado com facilidade.

A HeyGen pode ajudar profissionais de RH a simplificar a criação de conteúdo de treinamento em conformidade?

Absolutamente, a geração de conteúdo impulsionada por IA da HeyGen capacita os profissionais de RH a criar e atualizar eficientemente módulos de treinamento para funcionários, incluindo lições interativas e questionários. Ela atua como um criador de cursos com IA, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para desenvolver novo conteúdo de software de treinamento em conformidade.

