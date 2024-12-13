Absolutamente, a geração de conteúdo impulsionada por IA da HeyGen capacita os profissionais de RH a criar e atualizar eficientemente módulos de treinamento para funcionários, incluindo lições interativas e questionários. Ela atua como um criador de cursos com IA, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para desenvolver novo conteúdo de software de treinamento em conformidade.