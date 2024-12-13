Criador de Vídeos para Feiras: Engaje Mais Participantes

Crie facilmente vídeos impressionantes para feiras com nosso criador de vídeos AI e uma vasta biblioteca de modelos e cenas.

Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a tomadores de decisão de tecnologia B2B em uma feira, destacando nossa nova solução "criador de vídeos AI". O estilo visual deve ser elegante e profissional, com animações de visualizações de dados, acompanhado por uma narração clara e autoritária de AI explicando a expertise técnica. Utilize os `avatares AI` da HeyGen para apresentar os principais recursos e benefícios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de atualização interna de 45 segundos para nossas equipes globais de vendas, detalhando uma recente melhoria de produto usando nossas capacidades de "edição de vídeo". O vídeo deve ter um estilo visual corporativo e informativo, com sobreposições de texto na tela e uma narração concisa. Empregue o `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` da HeyGen para gerar conteúdo de forma eficiente e `Legendas/captions` para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe promocional de 30 segundos projetado para profissionais de marketing de mídia social, destacando um novo recurso de nossa "ferramenta de produção de vídeo" para rápida iteração de conteúdo. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, com cortes rápidos e música animada, demonstrando a facilidade de personalização. Aproveite o `Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto` da HeyGen para otimizar para várias plataformas e `Modelos e cenas` para criação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 2 minutos para profissionais de TI e usuários avançados, demonstrando uma função avançada de nossas "ferramentas AI prontas para empresas" em um ambiente de software complexo. O estilo visual deve incorporar gravações detalhadas de tela e anotações precisas, acompanhadas por uma narração técnica e instrutiva. Use o `Suporte de biblioteca de mídia/estoque` da HeyGen para integrar capturas de tela e `Geração de narração` para garantir explicações consistentes e claras.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo para Feiras

Produza vídeos promocionais envolventes para sua próxima feira sem esforço. Nosso criador de vídeos AI simplifica a criação, ajudando você a atrair mais visitantes e apresentar sua marca de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma biblioteca diversificada de modelos profissionais ou comece com uma tela em branco para projetar seu vídeo para feira.
2
Step 2
Personalize com Narrações AI
Enriqueça sua mensagem gerando narrações com som natural a partir do seu roteiro usando AI avançada, garantindo comunicação clara.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Sua Marca
Integre os elementos únicos da sua marca com cores, fontes e logotipos personalizados usando controles de marca integrados para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Baixe seu vídeo de alta qualidade em várias proporções de aspecto, pronto para exibição no seu estande de feira ou compartilhamento em mídias sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos envolventes impulsionados por AI para compartilhar histórias inspiradoras de sucesso de clientes, construindo credibilidade e confiança com potenciais clientes em seu estande.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais com AI?

A HeyGen é um criador de vídeos AI líder que simplifica a criação de vídeos profissionais. Ela utiliza avatares AI avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para gerar conteúdo envolvente a partir de roteiros simples, juntamente com geração automatizada de narração.

Posso personalizar vídeos criados com a HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca integrados robustos, permitindo que você personalize facilmente os vídeos com seus logotipos e cores específicos. Isso garante que todo o seu conteúdo de marketing em vídeo esteja consistentemente alinhado à marca, tornando-se uma poderosa ferramenta de produção de vídeo.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece recursos abrangentes de edição de vídeo, incluindo legendas automáticas e animações de texto dinâmicas, para aprimorar seu conteúdo de vídeo. Os usuários também podem redimensionar facilmente proporções de aspecto e exportar vídeos de alta qualidade para várias plataformas.

A HeyGen é adequada para produzir vários tipos de vídeos de marketing?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar uma ampla gama de vídeos profissionais, desde vídeos atraentes para feiras e vídeos envolventes para mídias sociais até conteúdo explicativo detalhado. Sua extensa biblioteca de modelos e cenas torna a criação de vídeos acessível para diversas campanhas de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo