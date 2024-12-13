A HeyGen fornece um abrangente Criador de Vídeos para Assembleias Gerais com recursos como avatares de IA, conversão de Texto-para-vídeo a partir de roteiros e legendas automáticas. Os usuários também podem utilizar modelos personalizáveis e uma biblioteca de mídia para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente de forma eficiente.