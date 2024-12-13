Seu Criador de Vídeos para Assembleias Gerais para Eventos Sem Complicações

Impulsione as comunicações corporativas e o engajamento do público usando poderosas capacidades de Texto-para-vídeo.

Gere um vídeo conciso de 30 segundos projetado para comunicações internas, apresentando um avatar profissional de IA entregando atualizações importantes da empresa para todos os funcionários. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, complementado por uma narração clara e confiante, utilizando efetivamente os avatares de IA da HeyGen para compartilhar informações de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos resumindo os destaques e principais conclusões de um evento virtual recente, direcionado a stakeholders externos e clientes. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e envolvente, empregando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para narrar insights cruciais de comunicações corporativas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional animado de 60 segundos destinado a atrair potenciais participantes para uma próxima transmissão ao vivo de uma assembleia geral. A apresentação visual e de áudio deve ser energética e convidativa, apresentando legendas automáticas geradas pela HeyGen para garantir máxima acessibilidade e engajamento para assembleias virtuais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional informativo de 30 segundos para novos participantes de um próximo evento híbrido, explicando como navegar melhor pelos recursos da plataforma. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável e de tutorial, fazendo uso eficiente dos Modelos e cenas da HeyGen para uma produção rápida e consistente, aprimorando a experiência geral das ferramentas de gestão de eventos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Assembleias Gerais

Crie assembleias virtuais envolventes e profissionais com facilidade, garantindo comunicações internas claras e engajamento do público.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Assembleia Geral
Transforme perfeitamente seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos usando nossa poderosa capacidade de Texto-para-vídeo para apresentações envolventes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Marca
Escolha entre uma variedade de modelos profissionais e aplique seus controles de marca distintos para garantir que seus eventos virtuais reflitam a identidade da sua organização.
3
Step 3
Adicione Legendas Envolventes
Aumente a acessibilidade do seu conteúdo de assembleia geral gerando automaticamente legendas e legendas precisas, garantindo um amplo alcance.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de assembleia geral, depois exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para transmissão ao vivo ou compartilhamento em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Crie rapidamente clipes de vídeo envolventes para anúncios internos, teasers e resumos relacionados a reuniões de assembleias gerais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossas assembleias virtuais e comunicações corporativas?

A HeyGen capacita as organizações a criar assembleias virtuais profissionais e melhorar as comunicações corporativas usando avatares de IA e tecnologia de Texto-para-vídeo. Isso permite uma mensagem consistente e conteúdo envolvente, vital para comunicações internas e atualizações em toda a empresa.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos envolventes para assembleias gerais?

A HeyGen fornece um abrangente Criador de Vídeos para Assembleias Gerais com recursos como avatares de IA, conversão de Texto-para-vídeo a partir de roteiros e legendas automáticas. Os usuários também podem utilizar modelos personalizáveis e uma biblioteca de mídia para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente de forma eficiente.

A HeyGen pode ajudar a simplificar as comunicações internas para grandes organizações?

Absolutamente. A HeyGen simplifica significativamente as comunicações internas, permitindo a produção rápida de eventos virtuais e atualizações consistentes e com marca. Aproveitando avatares de IA e Texto-para-vídeo, as empresas podem rapidamente gerar vídeos essenciais para assembleias gerais e comunicações corporativas para alcançar efetivamente toda a força de trabalho.

Como a HeyGen apoia a marca e a personalização para eventos virtuais?

A HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que os usuários integrem logotipos da empresa e cores específicas da marca em seus eventos virtuais e vídeos. Combinado com modelos personalizáveis e opções de cena, isso garante que todo o conteúdo das assembleias gerais mantenha uma aparência consistente e profissional.

