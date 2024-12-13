Crie um gerador de vídeo promocional de turismo cativante de 30 segundos, destacando as joias escondidas de uma cidade costeira, direcionado a jovens viajantes aventureiros em busca de experiências únicas. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, com tomadas de drone e close-ups imersivos, acompanhados por uma trilha sonora de música mundial contemporânea e animada. Utilize os extensos "Templates & cenas" da HeyGen para montar rapidamente uma prévia profissional e empolgante do charme do destino.

Gerar Vídeo