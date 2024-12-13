Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de viagem, permitindo que você mantenha a consistência da marca e o controle criativo. Você pode utilizar vários efeitos visuais, incorporar música personalizada e aplicar controles de branding como logotipos e cores para personalizar seus templates de vídeo de viagem, tornando cada destaque de destino único.