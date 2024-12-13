A seleção diversificada de vozes de IA de alta qualidade do HeyGen melhora significativamente seus vídeos de roteiro para TikTok, adicionando uma camada de áudio profissional e envolvente. Essas vozes de IA, combinadas com avatares digitais realistas, garantem que sua mensagem seja transmitida de forma clara e criativa, fazendo com que o resultado do seu gerador de vídeos realmente se destaque.