Crie um anúncio dinâmico de 30 segundos para o TikTok apresentando um novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital que desejam gerar conteúdo envolvente rapidamente. O vídeo deve ter uma trilha sonora de música rápida e em alta, com visuais brilhantes e atraentes que pareçam autênticos e gerados por usuários. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os benefícios do produto de forma direta e relacionável, demonstrando como é fácil produzir anúncios de alto desempenho no TikTok sem filmagens complexas.

Gerar Vídeo