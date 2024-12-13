criador de vídeos de anúncios para tiktok: Crie Anúncios Virais no TikTok Rápido

Gere criativos de anúncios de alto desempenho no TikTok com avatares de IA para aumentar o engajamento e as conversões.

Crie um anúncio dinâmico de 30 segundos para o TikTok apresentando um novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital que desejam gerar conteúdo envolvente rapidamente. O vídeo deve ter uma trilha sonora de música rápida e em alta, com visuais brilhantes e atraentes que pareçam autênticos e gerados por usuários. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os benefícios do produto de forma direta e relacionável, demonstrando como é fácil produzir anúncios de alto desempenho no TikTok sem filmagens complexas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo conciso de 45 segundos para o TikTok, projetado para agências de marketing e empresas de e-commerce que buscam simplificar seu processo de criação de anúncios. O estilo visual deve ser limpo, profissional e animado, com geração de narração clara que guie os espectadores por uma solução. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para destacar como criativos de anúncios diversos podem ser produzidos sem esforço, com o benefício adicional de redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um criativo de anúncio de 60 segundos que chame a atenção, voltado para criadores de conteúdo e especialistas em marketing que buscam anúncios virais no TikTok. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e ligeiramente humorístico, projetado para capturar instantaneamente a atenção do espectador e manter o engajamento ao longo do vídeo. Transforme um roteiro convincente em um vídeo cativante usando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, garantindo alcance máximo e acessibilidade com legendas geradas automaticamente para visualização silenciosa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo curto de 30 segundos envolvente para atrair gerentes de produto e estrategistas de campanha que buscam criar anúncios direcionados e de alto desempenho no TikTok. O vídeo deve adotar um estilo visual caloroso, relacionável e orientado por histórias, complementado por um design de som claro e personalizado. Enriqueça a narrativa usando a geração de Narração da HeyGen para adicionar um toque pessoal e integre visuais diversos do suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar como o produto resolve eficazmente as dores específicas do público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios para TikTok

Aproveite a IA para criar rapidamente anúncios de vídeo envolventes e de alto desempenho no TikTok com qualidade profissional, projetados para causar impacto máximo no seu público.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Inicie sua jornada no criador de vídeos de anúncios para TikTok selecionando entre uma variedade de modelos profissionais ou avatares de IA realistas para construir o núcleo do seu anúncio.
2
Step 2
Gere Seu Anúncio Roteirizado
Cole seu roteiro e aproveite nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente seu texto em um criativo de anúncio dinâmico e envolvente.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais
Personalize seu anúncio integrando facilmente visuais da extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque, garantindo que seus anúncios de vídeo no TikTok sejam visualmente atraentes.
4
Step 4
Exporte para o TikTok
Finalize seu anúncio usando redimensionamento de proporção e exportações para se ajustar perfeitamente ao formato do TikTok, depois carregue-o diretamente no Gerenciador de Anúncios do TikTok para lançamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios Autênticos no Estilo UGC

.

Produza vídeos autênticos no estilo de conteúdo gerado por usuários (UGC) com IA para construir confiança e ressoar profundamente com seu público no TikTok.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meu processo criativo de anúncios no TikTok?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que simplifica a criação de anúncios de vídeo envolventes para o TikTok, ajudando você a produzir criativos de anúncios de alto desempenho de forma eficiente.

A HeyGen suporta a criação de vídeos no estilo UGC para anúncios no TikTok?

Sim, a HeyGen permite que você gere vídeos autênticos no estilo UGC para anúncios no TikTok usando avatares de IA realistas e narrações diversas, perfeitos para criar anúncios virais no TikTok.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de anúncios ideal para o TikTok?

A HeyGen oferece recursos robustos de edição, como geração de texto-para-vídeo a partir de um roteiro e modelos personalizáveis, tornando-se um eficiente criador de vídeos de IA para produzir anúncios de vídeo curtos otimizados para o TikTok.

Como a HeyGen garante que meus anúncios no TikTok reflitam a consistência da marca?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding para incorporar seu logotipo e cores, juntamente com legendas automáticas e redimensionamento de proporção, garantindo que seus anúncios direcionados no TikTok mantenham uma aparência profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo