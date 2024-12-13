Criador de Vídeos com Preços Escalonados para Todos os Negócios

Produza vídeos impressionantes de forma contínua usando avatares de IA poderosos, projetados para todos os orçamentos e escalas de produção.

Produza um vídeo explicativo técnico de 90 segundos para proprietários de pequenas e médias empresas e gerentes de marketing, detalhando os benefícios práticos do criador de vídeos com preços escalonados da HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando infográficos claros e texto na tela, complementado por uma narração articulada de IA. Destaque como diferentes créditos de produção e controles de marca permitem planos flexíveis, mostrando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo de alta qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 1 minuto voltado para desenvolvedores e profissionais de TI, demonstrando como aproveitar a HeyGen para criação automatizada de vídeos, com foco especial no Acesso à API. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e técnico, usando gravações de tela de integração de código e uma narração sofisticada de IA, ilustrando como legendas automáticas podem ser geradas e como avatares de IA podem transmitir informações técnicas de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos projetado para treinadores corporativos e redatores técnicos, mostrando a facilidade de produzir vídeos explicativos envolventes para documentação interna. A abordagem visual deve ser direta e passo a passo, usando uma narração calma e instrutiva de IA, enfatizando a utilidade de Modelos & cenas e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para criação rápida de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a agências de marketing e criadores de conteúdo, destacando a versatilidade dos avatares de IA e capacidades de narração da HeyGen sob seus planos flexíveis. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente envolvente, exibindo vários estilos de avatar e tons de voz, com uma narração energética de IA demonstrando como o redimensionamento de proporção e exportações podem adaptar o conteúdo para diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Nosso Preço Escalonado para Criação de Vídeos

Descubra os planos de preços flexíveis da HeyGen projetados para escalar com suas necessidades de produção de vídeo, oferecendo acesso a recursos avançados de IA para criação de vídeos sem esforço.

1
Step 1
Escolha Seu Plano Ideal
Explore nossos planos flexíveis para encontrar a combinação perfeita para o volume de produção de vídeo, garantindo que você tenha a quantidade certa de créditos de produção.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Aproveite nosso criador de vídeos de IA para gerar facilmente conteúdo de vídeo envolvente, transformando seus roteiros diretamente em visuais atraentes.
3
Step 3
Adicione Recursos Dinâmicos de IA
Enriqueça seus projetos usando nossos avatares de IA avançados e capacidades sofisticadas de narração para dar vida às suas narrativas de vídeo.
4
Step 4
Exporte com Redimensionamento de Precisão
Finalize seu projeto utilizando o redimensionamento de proporção para adaptar perfeitamente seu vídeo para várias plataformas antes de exportar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Testemunhos de Clientes Envolventes

.

Crie histórias de sucesso de clientes convincentes usando vídeos de IA para construir confiança e demonstrar valor em todos os seus esforços de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a geração de texto-para-vídeo?

A HeyGen capacita os usuários com capacidades avançadas de geração de texto-para-vídeo, permitindo transformar roteiros em vídeos dinâmicos com avatares de IA e capacidades de narração realistas com facilidade. Este processo simplificado acelera a criação de vídeos sem edição complexa.

Quais controles de marca estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você mantenha uma identidade de marca consistente em todo o seu conteúdo de vídeo. Você pode facilmente aplicar logotipos, cores e fontes personalizadas aos seus vídeos, garantindo vídeos explicativos ou materiais de marketing profissionais e alinhados à marca.

A HeyGen pode ajustar proporções de vídeo e adicionar legendas automaticamente?

Sim, a HeyGen oferece opções flexíveis de redimensionamento de proporção para otimizar seus vídeos para várias plataformas, juntamente com a geração automática de legendas. Isso garante que seu conteúdo de vídeo seja acessível e perfeitamente formatado para qualquer canal.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos com avatares de IA?

A HeyGen fornece uma biblioteca de mídia abrangente e uma ampla seleção de Modelos para iniciar sua criação de vídeo. Você pode facilmente integrar avatares de IA impressionantes e aproveitar esses recursos para produzir conteúdo envolvente de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo