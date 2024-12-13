O Gerador Definitivo de Vídeos de Visão Geral de Terapia para Saúde Mental

Transforme conceitos terapêuticos complexos em vídeos claros e envolventes com o poderoso recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo educacional de 60 segundos projetado para pacientes atuais ou aqueles explorando abordagens terapêuticas específicas como TCC ou DBT. Utilize o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro para articular conceitos psicológicos complexos em informações facilmente digeríveis, apoiadas por gráficos limpos e informativos e um avatar de IA profissional com uma narração envolvente para garantir uma educação eficaz do paciente.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais para apresentar uma prática de saúde mental, enfatizando sua abordagem única e ambiente acolhedor. Este vídeo curto deve aproveitar os Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente uma visão geral visualmente atraente e de marca, apresentando um avatar de IA amigável e uma trilha musical animada e suave para atrair novos clientes e aumentar o reconhecimento da marca em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos promovendo a acessibilidade da terapia, demonstrando como o apoio à saúde mental é para todos. Este vídeo deve apresentar Legendas/legendas claramente visíveis ao longo, complementando uma variedade diversificada de imagens de arquivo mostrando pessoas de todas as esferas da vida, narrado por uma narração de IA tranquilizadora, tornando a mensagem universalmente compreensível, independentemente do ambiente de visualização ou capacidade auditiva.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Visão Geral de Terapia

Crie vídeos profissionais de visão geral de terapia com avatares de IA, personalização de marca e geração de texto-para-vídeo de forma fácil, tornando tópicos complexos fáceis de entender.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de visão geral de terapia na plataforma. Nosso recurso "texto-para-vídeo a partir de roteiro" converterá seu conteúdo em uma narrativa de vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Modelo
Selecione um "avatar de IA" para ser seu apresentador na tela, adicionando um toque humano às suas explicações terapêuticas. Você também pode escolher entre vários modelos pré-desenhados.
3
Step 3
Adicione Visuais e Marca
Enriqueça seu vídeo com imagens relevantes ou imagens de arquivo de nossa biblioteca de mídia. Aplique seus "controles de marca" como logotipos e cores da marca para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo com "legendas/legendas" automáticas para melhorar a acessibilidade. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo profissional de visão geral de terapia para várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance com Conteúdo Educacional de Terapia

Desenvolva uma gama mais ampla de vídeos e cursos educacionais, utilizando IA para escalar a criação de conteúdo para diversos públicos globalmente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como Criador de Vídeos Explicativos de Psicologia com IA para educação de pacientes?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de conscientização sobre saúde mental e conteúdo educacional para pacientes. Nossa plataforma atua como um Criador de Vídeos Explicativos de Psicologia com IA, permitindo que você transforme texto em vídeo usando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis para produzir rapidamente vídeos profissionais de visão geral de terapia.

Quais opções de personalização estão disponíveis para criar vídeos de terapia únicos com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplos recursos de personalização para alinhar seus vídeos de terapia com sua marca. Você pode aplicar controles de marca, integrar seu logotipo, ajustar cores e utilizar nossa biblioteca de mídia com imagens de arquivo, garantindo que cada vídeo reflita sua prática ou organização única.

É simples criar vídeos de visão geral de terapia de alta qualidade usando os recursos de IA do HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica a geração de vídeos de ponta a ponta através de sua interface intuitiva. Você pode transformar texto em vídeo sem esforço, gerar narrações de IA naturais e adicionar automaticamente legendas/legendas, tornando a criação de vídeos profissionais de visão geral de terapia acessível a todos.

Os avatares de IA do HeyGen melhoram a entrega de conteúdo de conscientização sobre saúde mental?

Sim, os avatares de IA realistas do HeyGen melhoram significativamente seus vídeos de conscientização sobre saúde mental, fornecendo apresentadores envolventes na tela sem a necessidade de um estúdio físico. Esses avatares de IA podem ser integrados em várias cenas, elevando o profissionalismo dos seus vídeos explicativos para educação de pacientes ou redes sociais.

