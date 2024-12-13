Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, destacando o lançamento de um novo recurso de produto. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando gráficos animados e maquetes de produtos, complementados por uma narração energética e profissional. Destaque como é fácil criar vídeos a partir de texto com a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen, transformando rapidamente textos de marketing em visuais envolventes.

