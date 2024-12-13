Sim, a HeyGen simplifica significativamente o fluxo de trabalho de produção de vídeos de depoimentos. Nossa plataforma ajuda você a rapidamente "Criar Novo Projeto", aproveitar uma rica biblioteca de roteiros e se beneficiar da edição automática de vídeo. Você pode "Editar o layout, roteiro e música" e "Renderizar seu vídeo" de forma eficiente, permitindo a criação rápida de depoimentos de clientes poderosos.