Criador de Vídeos Test Drive: Criação de Vídeos com IA Facilitada

Crie vídeos de marketing impressionantes transformando seus roteiros em visuais dinâmicos usando a poderosa Geração de Texto-para-Vídeo da HeyGen.

Imagine um vídeo de 30 segundos, animado, para redes sociais, projetado para pequenos empresários, mostrando como eles podem lançar campanhas publicitárias envolventes de forma fácil. O estilo visual deve ser claro e brilhante, com uma narração amigável e profissional explicando o processo. Este vídeo destacará o poder de criar avatares de IA realistas com HeyGen e utilizar a geração de narração para transmitir uma mensagem clara e convincente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, demonstrando a rápida produção de conteúdo promocional de alta qualidade. Utilize uma estética visual moderna e elegante com música de fundo energética e transições suaves. O vídeo deve ilustrar a seleção de Templates e cenas diversificadas da HeyGen e a incorporação de suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para produzir visuais de nível profissional rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma história inspiradora de 60 segundos para criadores de conteúdo, ilustrando como narrativas complexas podem ser transformadas em experiências visuais envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser cinematográfico e rico, apresentando visuais emotivos e uma narração poderosa e envolvente. Esta peça enfatizará a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para construir a narrativa sem esforço, completa com legendas geradas automaticamente para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de 'test drive' voltado para entusiastas de tecnologia e primeiros adotantes, demonstrando rapidamente a versatilidade da criação de vídeo com IA. O estilo visual precisa ser futurista e limpo, com uma trilha sonora eletrônica energética que destaca a eficiência da plataforma. O vídeo mostrará a facilidade de usar o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para adaptar o conteúdo instantaneamente para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Test Drive

Crie rapidamente vídeos envolventes com ferramentas alimentadas por IA, transformando suas ideias em conteúdo profissional com facilidade e eficiência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro. Nosso recurso de Geração de Texto-para-Vídeo converte instantaneamente suas palavras em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar sua marca ou mensagem em seu vídeo.
3
Step 3
Gere Narrações
Aprimore seu vídeo com uma fala de som natural. Nossa capacidade de geração de narração permite que você adicione áudio personalizado ou selecione entre várias vozes de IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação. Utilize todo o poder do criador de vídeos para exportar seu vídeo em vários formatos e compartilhá-lo com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Test Drives Dinâmicos para Redes Sociais

.

Crie facilmente vídeos curtos e cativantes de test drive para plataformas de redes sociais para aumentar o engajamento e alcançar um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de criação de vídeos com IA e vídeo generativo para simplificar processos complexos. Os usuários podem criar conteúdo envolvente, incluindo vídeos para redes sociais e demonstrações de produtos, transformando texto em visuais dinâmicos com Avatares de IA realistas e poderosa Geração de Narração.

Quais controles criativos a HeyGen oferece para marketing de vídeo personalizado?

A HeyGen oferece extensos controles criativos, permitindo que os usuários personalizem modelos de vídeo com sua marca, incluindo logotipos e cores. Você pode aprimorar seus esforços de marketing de vídeo com uma rica Biblioteca de Mídia Livre de Direitos Autorais, várias animações e transições suaves para vídeos sociais envolventes.

Posso gerar Avatares de IA altamente realistas e narrações personalizadas com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você gere Avatares de IA altamente realistas que podem transmitir sua mensagem com diálogo sincronizado naturalmente. Juntamente com a avançada Geração de Narração, a HeyGen garante que seus projetos de Geração de Texto-para-Vídeo alcancem maior realismo e impacto.

A HeyGen é um criador de vídeos intuitivo para usuários sem experiência prévia em edição?

Com certeza, a HeyGen é projetada como um editor de vídeo com IA intuitivo, apresentando uma Interface de Arrastar e Soltar amigável, tornando-a acessível para qualquer pessoa se tornar um criador de vídeos. Seus recursos colaborativos ainda mais simplificam o processo de criação de vídeos para equipes.

