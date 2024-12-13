Gerador de Vídeos de Instrução para Inquilinos: Crie Guias Envolventes

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA para melhorar a satisfação dos inquilinos.

Crie um vídeo introdutório envolvente de 60 segundos para novos residentes, servindo como um gerador de vídeos de instruções para inquilinos, detalhando procedimentos essenciais de mudança e informações chave sobre a propriedade para aumentar a satisfação dos inquilinos. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, apresentando avatares de IA amigáveis que fornecem instruções claras, complementados por uma narração calma e informativa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos, funcionando como um guia de vídeos de solicitação de manutenção, demonstrando como os inquilinos podem facilmente enviar solicitações através de um portal ou aplicativo, destacando a facilidade das atualizações. Empregue uma apresentação visual clara e passo a passo com textos explicativos na tela, apresentando uma geração de narração tranquilizadora.
Prompt de Exemplo 2
Um módulo de vídeos de treinamento de 60 segundos para novos contratados cobrirá efetivamente um software crítico de gestão de propriedades, utilizando modelos de vídeo personalizáveis para manter a consistência da marca em todos os materiais de treinamento para equipes de L&D. O estilo visual será limpo e corporativo, incorporando gravações de tela ao lado de um apresentador de IA, e apresentando um tom de áudio profissional e encorajador, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo promocional vibrante de 30 segundos pode ser projetado para mostrar vividamente as três principais comodidades de uma propriedade, demonstrando técnicas de criação de vídeo altamente eficazes para cativar e atrair novos locatários com vídeos envolventes. Este vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico e moderno, completo com música de fundo animada e cortes rápidos, garantindo que todo o conteúdo seja otimizado para várias plataformas através de redimensionamento de proporção e exportações.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Instrução para Inquilinos

Transforme facilmente instruções escritas em vídeos claros e profissionais para aumentar a compreensão e satisfação dos inquilinos. Crie rapidamente vídeos envolventes para qualquer necessidade da propriedade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo suas instruções detalhadas para inquilinos. Utilize o recurso poderoso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para converter instantaneamente seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser o rosto do seu vídeo instrucional. O avatar escolhido entregará sua mensagem de forma clara e profissional.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Aumente a clareza e o profissionalismo com áudio de som natural. Aproveite a geração de narração do HeyGen para adicionar uma narração envolvente que guie os inquilinos em cada etapa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Garanta acessibilidade e compreensão gerando legendas precisas para o seu vídeo. Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo instrucional de alta qualidade para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Instruções Complexas de Propriedade

.

Converta manuais operacionais complexos em instruções de vídeo claras e concisas, melhorando significativamente a compreensão dos inquilinos sobre regras e procedimentos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de vídeos de IA eficaz para instruções de inquilinos?

O HeyGen capacita proprietários e gerentes de propriedades a criar vídeos de instrução para inquilinos de forma fácil e envolvente. Com modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA, você pode rapidamente converter texto em vídeo, garantindo clareza e aumentando a satisfação dos inquilinos.

O que torna o HeyGen ideal para criar vídeos de treinamento e solicitação de manutenção?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para equipes de L&D e gestão de propriedades, permitindo atualizações rápidas e fáceis. Aproveite nossas narrações de IA e geração de legendas para produzir vídeos claros e profissionais que melhoram a integração de funcionários e agilizam a comunicação.

Posso personalizar os avatares de IA e os modelos para a criação de vídeos da minha marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece uma gama de modelos de vídeo personalizáveis e controles de branding poderosos para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode selecionar entre vários avatares de IA para representar sua mensagem de forma profissional em todos os seus vídeos envolventes.

Como a capacidade de texto para vídeo do HeyGen produz conteúdo de alta qualidade e envolvente?

O HeyGen transforma seus roteiros em vídeos polidos e envolventes usando tecnologia avançada de texto para vídeo e narrações de IA com som natural. Isso garante que a criação de seus vídeos, seja para treinamento ou instruções de inquilinos, seja tanto profissional quanto eficaz, reduzindo significativamente o tempo de produção.

