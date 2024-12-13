A HeyGen oferece robustos controles de Marca Personalizada, permitindo que você mantenha uma imagem profissional consistente em todos os seus materiais de integração de telemedicina. Você pode facilmente incorporar o logotipo e as cores da sua organização em qualquer vídeo criado a partir de seus modelos flexíveis e fáceis de usar, garantindo um forte reconhecimento da marca.