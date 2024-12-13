Crie vídeos impressionantes com o Telegram Video Maker

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Mergulhe no lado técnico da criação de vídeos com um tutorial de 60 segundos sobre como usar o bot de IA Xero no Telegram para uma edição de vídeo perfeita. Destinado a usuários com conhecimentos tecnológicos e editores de vídeo, este vídeo apresenta as poderosas capacidades de fusão e corte de vídeo da HeyGen. O estilo visual é elegante e moderno, com orientações claras e concisas em voz off para garantir uma experiência de aprendizado suave.
Prompt 2
Libere sua criatividade neste vídeo de 30 segundos criado para profissionais de marketing digital e influenciadores. Descubra como adicionar um toque pessoal aos seus vídeos com os avatares de IA da HeyGen e a geração de voz. O vídeo destaca o uso de adesivos animados para aprimorar a narrativa, ambientado em um cenário visual vibrante e cativante, acompanhado por uma faixa de áudio rítmica e envolvente.
Prompt 3
Este vídeo de 60 segundos é destinado a educadores e treinadores que desejam aprimorar seu conteúdo instrucional. Aprenda como usar efetivamente o recurso de legendas do HeyGen para tornar seus vídeos mais acessíveis e informativos. O estilo visual é limpo e profissional, com foco na clareza e legibilidade, apoiado por uma narração calma e informativa para guiar os espectadores pelo processo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como o Criador de Vídeo do Telegram Funciona

Aprenda a criar vídeos envolventes com facilidade usando o bot de IA Xero no Telegram.

1
Step 1
Crie com o Gerador de Vídeo AI
Comece utilizando o recurso de gerador de vídeo AI do bot do Telegram Xero AI. Esta ferramenta permite que você transforme suas ideias criativas em vídeos impressionantes sem esforço.
2
Step 2
Adicionar Figurinhas Animadas
Enriqueça seu vídeo adicionando adesivos animados. Esse recurso traz um toque animado e dinâmico ao seu conteúdo, tornando-o mais cativante para o seu público.
3
Step 3
Utilize Ferramentas de Edição de Vídeo
Utilize as capacidades de edição de vídeo para cortar, unir ou comprimir seu vídeo. Essas ferramentas garantem que seu produto final seja refinado e profissional.
4
Step 4
Exportar com Legendas
Por fim, exporte seu vídeo com legendas para torná-lo acessível a um público mais amplo. Este recurso garante que sua mensagem seja clara e compreensível.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a maneira como você cria vídeos para o Telegram ao aproveitar a geração de vídeos com IA. Seja criando figurinhas animadas ou editando vídeos, as ferramentas da HeyGen simplificam o processo, facilitando a produção de conteúdo de alta qualidade rapidamente.

Apresente Histórias de Sucesso do Cliente com Vídeos de IA Cativantes

Craft compelling customer success stories with HeyGen, making them ideal for sharing and promoting on Telegram.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação dos meus vídeos no Telegram?

A HeyGen oferece um poderoso gerador de vídeo AI que simplifica o processo de criação de vídeos envolventes para o Telegram. Com recursos como texto para vídeo e adesivos animados, você pode facilmente criar conteúdo criativo que se destaca.

O que torna o gerador de vídeo AI da HeyGen único?

O gerador de vídeos com IA da HeyGen é único devido à sua capacidade de criar vídeos a partir de roteiros usando avatares de IA e geração de voz. Isso permite uma experiência de criação de vídeos contínua e profissional.

O HeyGen pode ajudar com tarefas de edição de vídeo?

Sim, a HeyGen oferece recursos completos de edição de vídeo, incluindo cortar, mesclar e adicionar legendas aos vídeos. Essas funcionalidades garantem que seus vídeos estejam refinados e prontos para qualquer plataforma.

O HeyGen oferece suporte para branding em conteúdo de vídeo?

Com certeza, o HeyGen permite que você incorpore elementos de marca como logotipos e cores em seus vídeos, garantindo que seu conteúdo esteja alinhado com a identidade da sua marca.

