Crie um vídeo explicativo de 90 segundos apresentando um novo serviço 5G, direcionado a provedores de serviços de telecomunicações e seus clientes B2B. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com diagramas técnicos e elementos de interface modernos, complementados por uma narração clara e autoritária de IA. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para converter seu roteiro em uma narrativa polida, incorporando avatares de IA para apresentar os principais benefícios.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva uma demonstração de produto atraente de 1 minuto para uma ferramenta de otimização de rede de ponta, voltada para startups de tecnologia e gerentes de produto na indústria de telecomunicações. Empregue uma estética visual moderna e dinâmica com animações nítidas e visualizações de dados na tela, acompanhadas por uma narração envolvente e energética. Aproveite os extensos modelos e cenas da HeyGen para acelerar a criação e melhorar a narrativa com geração de narração de alta qualidade.
Desenvolva um vídeo de treinamento interno envolvente de 2 minutos sobre protocolos de cibersegurança para novos funcionários e equipes de TI em uma grande empresa de telecomunicações. O estilo visual deve ser instrutivo e prático, com demonstrações claras passo a passo e texto na tela, acompanhado por uma trilha de áudio acessível e informativa. Utilize o recurso de legendas da HeyGen para inclusão e enriqueça o conteúdo com ativos relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Produza um spot dinâmico de campanha de marketing de 45 segundos promovendo um novo pacote de telecomunicações, projetado para departamentos de marketing de empresas de telecomunicações. O estilo visual e de áudio deve ser de alta energia, consistente com a marca e impactante, com música de fundo animada e narração profissional. Garanta a consistência da marca em todos os elementos usando os controles de branding da HeyGen e otimize para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Telecom

Produza facilmente vídeos profissionais focados em telecomunicações para marketing, treinamento e mais, aproveitando a IA para simplificar seu processo criativo.

1
Step 1
Escolha um Modelo Profissional
Inicie seu projeto de vídeo de telecomunicações selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos, projetados por especialistas para atender a várias necessidades do setor e simplificar a criação do seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Enriqueça seu conteúdo integrando avatares de IA realistas para apresentar serviços complexos de telecomunicações ou explicar demonstrações de produtos com um toque humano, tornando sua mensagem mais clara.
3
Step 3
Aplique Seus Padrões de Marca
Garanta a consistência da marca em todos os seus vídeos utilizando poderosos controles de branding, permitindo que você adicione facilmente seu logotipo e defina esquemas de cores específicos.
4
Step 4
Exporte para Diversas Plataformas
Finalize seu vídeo e exporte facilmente em proporções otimizadas, perfeitas para compartilhamento em redes sociais, sites corporativos ou módulos de treinamento interno.

Casos de Uso

Aprimore o Treinamento e a Integração

Melhore o treinamento de funcionários e clientes com vídeos dinâmicos de IA, levando a uma melhor compreensão, maior retenção e redução de consultas de suporte.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos ao utilizar IA avançada, permitindo que os usuários gerem vídeos profissionais a partir de texto com avatares de IA realistas e recursos de automação inteligente. Nossa plataforma atua como um eficiente criador de vídeos com IA, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Posso personalizar a marca do vídeo dentro da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre facilmente seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos personalizáveis garantem que seu conteúdo de marketing em vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para aprimoramento de vídeos?

A HeyGen se destaca com sua poderosa geração de narração e legendas automáticas, melhorando a acessibilidade e o engajamento do seu conteúdo de vídeo. Ela usa IA de ponta para transformar roteiros em vídeos polidos, completos com avatares de IA dinâmicos e suporte a mídia rica.

Para quais tipos de vídeos empresariais a HeyGen é mais eficaz?

A HeyGen é altamente eficaz na criação de uma ampla gama de vídeos empresariais, incluindo vídeos explicativos envolventes, demonstrações de produtos atraentes e conteúdo de treinamento interno profissional. Suas capacidades versáteis apoiam a criação de vídeos impactantes em todas as suas plataformas de mídia social.

