Crie um vídeo instrucional de 60 segundos destinado a agentes de suporte ao cliente de telecomunicações, explicando como solucionar um problema comum de conectividade à internet. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando diagramas animados para ilustrar os passos, complementados por uma narração calma e clara. Este prompt utiliza os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma clara e usa a geração de narração para garantir qualidade de áudio consistente, ajudando os agentes a utilizarem efetivamente nosso gerador de vídeos de suporte de telecomunicações.

