Domine a Integração com um Gerador de Vídeo de Integração Tecnológica

Crie guias claros de como fazer e bibliotecas de vídeos tutoriais com avatares de IA para uma experiência de integração de funcionários impactante.

Para novos contratados em uma empresa SaaS, construa um vídeo de integração conciso de 1 minuto que ilustre vividamente a cultura da empresa e guie pelos passos iniciais de configuração. Este vídeo profissional e encorajador, trazido à vida com um avatar de IA para um toque personalizado e uma narração amigável e clara, aproveitará a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, funcionando como um gerador eficaz de vídeos de integração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo tutorial informativo de 90 segundos para usuários existentes explorando um novo módulo de software, destinado a ser uma adição chave a uma biblioteca abrangente de vídeos tutoriais. Este guia visual envolvente e passo a passo, aprimorado por legendas precisas e uma narração confiante e explicativa, deve demonstrar efetivamente funcionalidades chave através dos Modelos e cenas flexíveis da HeyGen para garantir uma experiência de aprendizado consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um anúncio vibrante de atualização de produto de 45 segundos para clientes e partes interessadas atuais, destacando os recursos mais recentes da nossa plataforma. Este vídeo dinâmico e moderno, alimentado por um gerador de vídeo de IA, aprimorado com música animada e uma narração concisa gerada através da geração de Narração da HeyGen, visa cativar os espectadores e comunicar claramente o valor, pronto para redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento interno detalhado de 2 minutos para a equipe de suporte técnico, especificamente projetado para solucionar problemas de um sistema complexo, servindo como material de treinamento essencial. Este vídeo claro e calmo, apresentado em um ritmo constante com uma narração precisa e utilizando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes, também incluirá legendas para ajudar na compreensão de todos os membros da equipe, garantindo uma experiência completa de gerador de vídeo de integração tecnológica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Integração Tecnológica

Crie rapidamente vídeos de integração profissionais e envolventes para sua equipe com nosso gerador alimentado por IA, simplificando seu processo de treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Script
Utilize ferramentas alimentadas por IA ou insira seu próprio texto para gerar instantaneamente a narrativa do seu vídeo de integração, transformando o script em visuais envolventes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um avatar de IA para apresentar seu conteúdo, depois personalize cenas com mídia relevante da biblioteca para combinar com o estilo da sua marca.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aplique controles de marca para incorporar o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo uma aparência profissional e consistente em todo o seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo de integração finalizado em vários formatos de proporção, tornando-o pronto para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Tecnológicos Complexos

.

Transforme informações tecnológicas complexas em vídeos claros e fáceis de entender para um treinamento eficaz de usuários e funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração tecnológica?

A HeyGen aproveita as capacidades avançadas de gerador de vídeo de IA para simplificar a produção de vídeos de integração tecnológica envolventes. Você pode transformar facilmente scripts complexos em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e vozes de texto-para-fala de alta qualidade, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de integração gerados por IA?

A HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo para personalizar totalmente seus vídeos de integração gerados por IA. Os usuários podem selecionar entre vários modelos, integrar controles de marca específicos e utilizar uma extensa biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo se alinhe perfeitamente com as necessidades e estética específicas da sua empresa.

A HeyGen pode converter meus scripts existentes em documentação de vídeo profissional?

Absolutamente, a HeyGen funciona como um poderoso gerador de texto-para-vídeo, permitindo que você converta facilmente scripts escritos em documentação de vídeo dinâmica. Nossa funcionalidade de scripts alimentada por IA gera automaticamente áudio e visuais sincronizados, tornando o processo de criação de vídeos profissionais simples e eficiente para qualquer usuário.

Como posso compartilhar e exportar os vídeos de integração criados com a HeyGen?

Como uma ferramenta online intuitiva, a HeyGen facilita a exportação e o compartilhamento de seus vídeos de integração finalizados em formatos de alta qualidade, como um arquivo MP4. Uma vez renderizado, o conteúdo do seu gerador de vídeo de integração alimentado por IA está prontamente disponível para distribuição imediata em várias plataformas ou integração perfeita em seus sistemas de gerenciamento de aprendizado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo