Como uma ferramenta online intuitiva, a HeyGen facilita a exportação e o compartilhamento de seus vídeos de integração finalizados em formatos de alta qualidade, como um arquivo MP4. Uma vez renderizado, o conteúdo do seu gerador de vídeo de integração alimentado por IA está prontamente disponível para distribuição imediata em várias plataformas ou integração perfeita em seus sistemas de gerenciamento de aprendizado.