Crie um vídeo cativante de 30 segundos voltado para entusiastas de tecnologia e adotantes precoces, apresentando o mais recente gadget inovador com um estilo visual elegante e futurista e música de fundo animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as emocionantes novidades, garantindo uma narração autoritária e envolvente que destaque as características de ponta do dispositivo. Esta abordagem de criador de vídeos de notícias de tecnologia informará e entusiasmará rapidamente o público-alvo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos no estilo "notícia de última hora", perfeito para um público geral interessado em se manter atualizado com os principais desenvolvimentos tecnológicos. A apresentação visual deve imitar uma transmissão profissional, completa com texto em negrito na tela e uma música dramática para transmitir urgência, enquanto as legendas da HeyGen garantem acessibilidade. Este formato de criador de vídeos de notícias de última hora transmitirá atualizações críticas de maneira impactante.
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para iniciantes em tecnologia e estudantes que buscam clareza sobre novas tecnologias complexas. Empregue um estilo visual limpo e educacional, integrando animações semelhantes a infográficos e uma narração calma e clara para simplificar o assunto, tudo gerado de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen. Esta estratégia de criação de vídeo tornará tópicos complexos facilmente compreensíveis.
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos imaginando o futuro de uma tecnologia específica, direcionado a inovadores, investidores e indivíduos visionários. O estilo visual e de áudio deve ser visionário e inspirador, incorporando mídia de alta qualidade para ilustrar conceitos inovadores e uma trilha sonora etérea. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para obter visuais atraentes, apresentando uma perspectiva otimista sobre inovações futuras como se gerado por um gerador de notícias de IA.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Intenção

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Tecnologia

Transforme facilmente seus roteiros de notícias em vídeos de notícias de tecnologia cativantes com eficiência impulsionada por IA, do texto a uma produção polida e compartilhável.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo de notícias. Nossa funcionalidade de texto para vídeo converte instantaneamente seu texto em um vídeo básico, pronto para aprimoramento visual.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeos de notícias para definir a cena. Personalize ainda mais sua apresentação integrando avatares de IA para entregar suas notícias de tecnologia com um âncora virtual.
3
Step 3
Adicione Melhorias Profissionais
Eleve o apelo do seu vídeo com legendas automáticas para alcance global e acessibilidade. Refine ainda mais seu conteúdo com controles de branding para alinhar com sua identidade visual única.
4
Step 4
Gere e Exporte
Nosso criador de vídeos de notícias de tecnologia compila rapidamente todos os elementos, produzindo seu vídeo final. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para garantir que sua criação esteja perfeitamente formatada para qualquer plataforma.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Promoções de Notícias Rapidamente com IA

Aproveite o vídeo de IA para produzir rapidamente conteúdo promocional de alto impacto para seu canal de notícias de tecnologia, maximizando o alcance e a audiência.

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de notícias atraentes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de notícias profissionais rapidamente usando seu avançado gerador de notícias de IA. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeos de notícias e ferramentas de criação de vídeos impulsionadas por IA para dar vida às suas histórias com facilidade.

Posso usar um âncora de notícias de IA para meus vídeos de última hora?

Sim, a HeyGen permite que você apresente âncoras de notícias de IA realistas e avatares falantes em seus vídeos de última hora. Basta converter seu roteiro com a funcionalidade de texto para vídeo para entregar relatórios envolventes instantaneamente.

Quais recursos a HeyGen oferece para a criação de vídeos de notícias de tecnologia?

A HeyGen oferece recursos abrangentes para cada criador de vídeos de notícias de tecnologia, incluindo um editor de vídeo integrado e uma robusta biblioteca de mídia de estoque. Melhore seu conteúdo com legendas automáticas e alcance um público global com múltiplos idiomas e vozes.

Como a HeyGen torna a criação de vídeos mais envolvente?

A HeyGen eleva sua criação de vídeos com animações dinâmicas e música de fundo personalizável. Utilize controles de branding para manter uma aparência consistente, garantindo que seu conteúdo de notícias seja sempre polido e impactante.

