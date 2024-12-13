A plataforma de IA generativa do HeyGen é projetada para eficiência, permitindo a produção rápida de diversos tipos de vídeo, desde guias de instrução até vídeos de marketing. Com recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro, suporte de biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, o HeyGen serve como uma solução de vídeo abrangente.