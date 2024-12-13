Gerador de Vídeo Técnico: Vídeos Explicativos e de Treinamento com IA

Aproveite nosso gerador de vídeo com IA com capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para criar conteúdo técnico envolvente sem esforço.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto direcionado a profissionais de tecnologia, explicando as funcionalidades principais de um gerador de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando um avatar de IA exibindo dados complexos com gráficos em movimento dinâmico, apoiado por uma narração profissional e autoritária. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para articular claramente as capacidades inovadoras.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos destinado a redatores técnicos e especialistas em L&D, ilustrando a eficiência de um gerador de texto para vídeo na conversão de documentação densa em conteúdo visual envolvente. O vídeo deve adotar uma abordagem visual clara e tutorial, combinando gravações de tela com sobreposições de texto concisas e uma narração articulada. Aproveite o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para demonstrar a criação de conteúdo sem esforço e inclua legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos voltado para equipes de engenharia globais e clientes internacionais, mostrando como um gerador de vídeo técnico pode facilitar o suporte multilíngue para atualizações críticas. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e acessível globalmente, apresentando cortes rápidos demonstrando diferentes versões de idioma do mesmo conteúdo com narrações claras e distintas. Destaque a capacidade da HeyGen para criar conteúdo versátil adequado para dublagem com IA e aproveite a geração de narração em vários idiomas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo abrangente de 2 minutos para treinadores de TI e departamentos corporativos de L&D, demonstrando o potencial de automação do uso de um gerador de vídeo técnico para criar uma série de módulos de treinamento. O estilo visual deve ser moderno e orientado para o fluxo de trabalho, mostrando a personalização de modelos e a montagem eficiente de conteúdo, complementado por uma narração confiante e explicativa. Enfatize os Modelos & cenas da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para agilizar a produção de conteúdo de vídeo de alta qualidade e repetível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Técnico

Gere vídeos profissionais, impulsionados por IA, sem esforço a partir do seu conteúdo técnico, transformando texto em experiências visuais envolventes em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando ou colando seu roteiro técnico. Nosso gerador de texto para vídeo processa seu texto, preparando-o para a narração do avatar de IA e sincronização visual.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos de vídeo. Personalize suas cenas para combinar perfeitamente com o tom e a complexidade do seu conteúdo técnico, garantindo apelo visual.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional ou use seu próprio áudio. Aplique seus controles de branding, como logotipos e cores personalizadas, para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo definindo a proporção de aspecto preferida e, em seguida, exporte-o. Seu vídeo técnico de alta qualidade está agora pronto para ser compartilhado em plataformas como vídeos de marketing envolventes ou materiais de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Técnicas Complexas

.

Transforme assuntos técnicos complexos, como conceitos médicos, em vídeos gerados por IA claros e compreensíveis para melhor entendimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeo com IA?

A HeyGen utiliza IA generativa de ponta para transformar roteiros de texto em vídeos profissionais com avatares de IA realistas. Funciona como um poderoso gerador de texto para vídeo, simplificando todo o processo de produção, do roteiro ao resultado final.

A HeyGen pode simplificar todo o processo de criação de vídeo com IA para os usuários?

Sim, a HeyGen é uma plataforma abrangente de criação de vídeos com IA projetada para simplicidade e eficiência. Oferece ferramentas intuitivas, modelos de vídeo personalizáveis e recursos de automação para reduzir drasticamente o tempo e o esforço de produção de vídeos.

Que tipo de opções de personalização a HeyGen oferece para branding em vídeos gerados por IA?

A HeyGen, como um software de edição de vídeo com IA, fornece extensos controles de branding para manter a identidade da sua empresa. Você pode facilmente integrar logotipos personalizados, cores da marca e fontes específicas para garantir a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo.

A HeyGen suporta a criação de vídeos para públicos globais diversos?

A HeyGen permite um amplo alcance ao oferecer suporte robusto a múltiplos idiomas e capacidades de dublagem com IA para seus vídeos. Você pode gerar narrações profissionais em vários idiomas, tornando seu conteúdo acessível e envolvente para audiências globais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo