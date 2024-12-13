Com certeza. O HeyGen foi projetado para ser um editor de vídeo de IA intuitivo, perfeito para criar vídeos de treinamento de software e incorporar gravações de tela. Seus recursos impulsionados por IA simplificam todo o fluxo de produção, desde roteiros impulsionados por IA até o vídeo final, sem exigir habilidades extensas de edição.