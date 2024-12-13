Crie um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto projetado para novos contratados, demonstrando as etapas essenciais de uso de uma ferramenta de software interna específica. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando em demonstrações claras na tela, complementadas por uma narração calma e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as instruções e aproveite a geração de narração para uma narração consistente, tornando o processo de integração de funcionários tranquilo.

Gerar Vídeo