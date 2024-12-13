Sim, o HeyGen suporta documentação em vídeo robusta e mantém a consistência de marca em todos os seus materiais de treinamento técnico. Com recursos como legendas automáticas e controles abrangentes de branding para logotipos e cores, você pode garantir que sua documentação em vídeo seja acessível e alinhada com a identidade organizacional. Isso melhora a qualidade profissional de todo o seu conteúdo educacional.