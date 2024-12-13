Impulsione o Suporte com um Gerador de Tutoriais de IA

Gere guias passo a passo e SOPs claros instantaneamente. Melhore o aprendizado e reduza os tickets de suporte com avatares de IA que envolvem seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para departamentos de treinamento interno e RH, mostrando a criação sem esforço de guias profissionais passo a passo para a integração de novos funcionários ou atualização de políticas da empresa. Este vídeo profissional e limpo, empregando uma narração calma, deve aproveitar a geração de narração do HeyGen e modelos e cenas personalizáveis para entregar material de treinamento claro e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um curta-metragem atraente de 30 segundos direcionado a desenvolvedores de software e gerentes de produto, ilustrando como rapidamente a documentação complexa de como fazer pode ser transformada em tutoriais em vídeo envolventes. Com um estilo visual moderno e acelerado e música de fundo energética, o vídeo deve destacar a capacidade do HeyGen de gerar automaticamente legendas e apresentar informações por meio de um avatar de IA dinâmico.
Prompt de Exemplo 3
Produza um explicativo envolvente de 50 segundos para gerentes de operações e líderes de equipe, detalhando como a criação automatizada de vídeos simplifica a disseminação de procedimentos operacionais padrão (SOPs) em uma organização. Este vídeo autoritário e organizado, caracterizado por visuais nítidos e uma trilha sonora profissional, deve utilizar o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para comunicar efetivamente fluxos de trabalho críticos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Tutoriais de Suporte Técnico

Crie facilmente guias claros e passo a passo e SOPs para suas necessidades de suporte técnico, transformando processos complexos em documentação fácil de seguir.

1
Step 1
Grave seu fluxo de trabalho
Comece gravando sua tela para capturar automaticamente cada etapa do seu processo de suporte técnico. O sistema detecta inteligentemente cliques e ações, formando a base do seu tutorial, aumentando a eficiência da captura do seu fluxo de trabalho.
2
Step 2
Personalize seu guia
Refine as etapas capturadas usando o editor fácil de usar. Adicione descrições, anotações e até mesmo gere narrações ou segmentos de texto para vídeo com IA para esclarecer instruções e criar guias passo a passo dinâmicos.
3
Step 3
Aplique personalização profissional
Melhore o apelo visual e a consistência do seu tutorial escolhendo entre modelos pré-desenhados. Integre o logotipo e as cores da sua marca para um visual polido e profissional, aperfeiçoando sua documentação de como fazer.
4
Step 4
Exporte e compartilhe
Uma vez finalizado, compartilhe facilmente seu guia abrangente com links compartilháveis ou exporte-o em vários formatos adequados para sua base de conhecimento ou materiais de treinamento, garantindo fácil acesso para sua equipe e distribuindo seus SOPs de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Procedimentos Técnicos Complexos

Traduza processos técnicos intrincados e SOPs em tutoriais em vídeo de IA fáceis de entender, melhorando a experiência do usuário.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar guias passo a passo envolventes?

O HeyGen permite transformar seu texto em vídeo dinâmico de IA para "guias passo a passo" ou "documentação de como fazer". Você pode aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo profissional e envolvente que simplifica processos complexos.

O que torna o HeyGen um editor fácil de usar para criação de vídeos de IA?

A plataforma intuitiva do HeyGen serve como um "editor fácil de usar" projetado para a criação eficiente de "vídeos de IA". Os usuários se beneficiam de "modelos" pré-desenhados e recursos de "automação" inteligente, otimizando seu fluxo de trabalho para produzir vídeos de alta qualidade sem experiência extensa em edição.

O HeyGen suporta personalização de marca e várias opções de exportação para vídeos?

Sim, o HeyGen oferece controles de "personalização de marca" robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente no conteúdo de seu "vídeo de IA". Também fornecemos opções de "exportação" versáteis e redimensionamento de proporção para garantir que seus vídeos atendam aos requisitos de diversas plataformas e mantenham sua imagem profissional.

Como os avatares de IA e narrações do HeyGen melhoram a produção de vídeos?

Os avançados "avatares de IA" do HeyGen dão vida aos seus roteiros com apresentações realistas, enquanto a "geração de narração" integrada garante uma narração com som natural. Esta combinação poderosa, derivada de nossas capacidades de "texto para vídeo", melhora significativamente o profissionalismo e o envolvimento de sua produção de vídeo em todo o seu material de treinamento e comunicações.

