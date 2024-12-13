O Melhor Criador de Vídeos de Produtos Tecnológicos para Criação com IA

Gere rapidamente vídeos de produtos profissionais com Avatares AI, aumentando o engajamento e as vendas sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, ilustrando o poder da criação de vídeos com IA para campanhas. O estilo visual deve ser vibrante e energético, incorporando uma variedade de Modelos e cenas do HeyGen para manter os espectadores cativados. O áudio contará com uma trilha sonora energética e motivacional, acompanhada de Legendas claras para melhorar a acessibilidade e a retenção de informações, mostrando como é fácil produzir vídeos explicativos de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional elegante de 30 segundos para um aplicativo móvel de ponta, especificamente para gerentes de produto e desenvolvedores em empresas de tecnologia estabelecidas. Adote uma estética visual minimalista e de alta tecnologia que mostre elegantemente a interface e a experiência do usuário do aplicativo. Uma trilha sonora de fundo moderna e ambiente deve acompanhar um avatar AI sofisticado entregando as mensagens-chave com geração de Narração profissional, demonstrando o HeyGen como um avançado criador de vídeos de produtos com IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de mídia social impactante de 15 segundos projetado para empresas de e-commerce e gerentes de mídia social que buscam promover rapidamente novas linhas de produtos. O vídeo precisa de um estilo visualmente rico e acelerado com cortes rápidos, aproveitando o extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes. O áudio deve apresentar música moderna e chamativa, otimizada para plataformas utilizando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, garantindo que seus vídeos de produtos se destaquem.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Produtos Tecnológicos

Crie vídeos de produtos envolventes de forma eficiente com uma plataforma alimentada por IA. Produza conteúdo de alta qualidade que destaque o valor e as características do seu produto tecnológico, rápida e profissionalmente.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando de uma biblioteca de `modelos` profissionais ou simplesmente colando seu roteiro. A plataforma converterá instantaneamente seu texto em cenas de vídeo envolventes, simplificando seu processo inicial de criação de vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Narração
Enriqueça seu vídeo `selecionando` um `avatar AI` adequado para atuar como seu apresentador, ou gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro. Complete sua mensagem com mídia de estoque de alta qualidade ou fazendo upload de suas próprias imagens de produto.
3
Step 3
Aplique Personalização e Refine
`Aplique` as cores, logotipo e fontes exclusivas da sua marca usando os `controles de branding`. Adicione facilmente legendas para acessibilidade e faça edições precisas nas cenas, garantindo que cada detalhe destaque perfeitamente seu produto tecnológico.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
`Exporte` seu vídeo de produto finalizado em formato de arquivo MP4 de alta resolução, otimizado para várias plataformas. Ajuste facilmente o `redimensionamento de proporção de aspecto e exportações` para se adequar a mídias sociais, sites ou apresentações, pronto para cativar seu público.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva depoimentos em vídeo persuasivos e estudos de caso para demonstrar o valor real e o impacto positivo de suas soluções tecnológicas.

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de produtos tecnológicos?

O HeyGen utiliza IA para simplificar a criação de vídeos de produtos tecnológicos envolventes. Os usuários podem utilizar um editor de arrastar e soltar fácil de usar, modelos de vídeo profissionais e Avatares AI para gerar conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, tornando o processo de produção mais rápido e acessível.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos de produtos?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização para garantir que seus vídeos de produtos estejam alinhados com sua marca. Você pode integrar seu logotipo, cores da marca, fazer upload de seus próprios ativos de mídia e acessar uma rica biblioteca de mídia de estoque, aprimorando a narrativa visual e o reconhecimento da marca.

O HeyGen pode criar vídeos de demonstração de produtos envolventes com Avatares AI?

Sim, o HeyGen se destaca na geração de vídeos dinâmicos de demonstração de produtos e vídeos explicativos usando Avatares AI realistas e narrações em IA. Basta inserir seu roteiro, e a IA do HeyGen produzirá um vídeo polido completo com legendas sincronizadas, transmitindo uma mensagem impactante.

O HeyGen oferece recursos para projetos colaborativos de vídeos de produtos?

O HeyGen suporta a criação colaborativa de vídeos, fornecendo um fluxo de trabalho simplificado onde as equipes podem contribuir com ativos e gerenciar projetos de forma eficaz. Isso permite a integração perfeita de diferentes elementos, como gravações de tela, para produzir vídeos de produtos unificados.

