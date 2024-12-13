Gerador de Vídeos de Produto: Crie Vídeos Impressionantes com IA

Crie vídeos explicativos de produtos envolventes em minutos, aproveitando avatares de IA para dar vida ao seu produto.

Produza um vídeo de demonstração de produto de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem facilmente gerar conteúdo de produto envolvente; use um estilo visual energético com música de fundo animada, utilizando os recursos de texto para vídeo e geração de narração do HeyGen para explicar claramente os principais benefícios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma peça promocional elegante de 45 segundos para profissionais de marketing, destacando a eficiência na criação de vídeos de alta qualidade gerados por IA; apresente uma estética visual moderna com áudio profissional, demonstrando o poder dos avatares de IA do HeyGen e dos diversos modelos e cenas para otimizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de produto informativo de 60 segundos voltado para empresas de e-commerce que precisam de exibição consistente de produtos, adotando um estilo visual e de áudio claro e amigável; incorpore as legendas robustas do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar como a criação de vídeos escalável pode aumentar as vendas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais para criadores de conteúdo, enfatizando o rápido engajamento e viralidade; empregue visuais vibrantes com música de fundo moderna, aproveitando a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para compartilhamento perfeito em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Produtos Tecnológicos

Crie vídeos de produtos envolventes sem esforço. Aproveite a IA para transformar suas ideias em conteúdo visual profissional e de alta qualidade para qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de produto. Nossa plataforma aproveita as capacidades de texto para vídeo, transformando seu conteúdo escrito em uma história visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Enriqueça sua narrativa selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo ou integrando avatares de IA realistas. Esses elementos fornecem uma base visual envolvente para seus vídeos de demonstração de produtos.
3
Step 3
Adicione Narrações e Música
Gere narrações profissionais com uma variedade de vozes e idiomas. Complete sua narração com música de fundo de nossa biblioteca de mídia para uma experiência imersiva.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação e exporte seu vídeo em vários formatos de proporção, pronto para qualquer plataforma. Nossa criação de vídeos escalável garante que você possa produzir vídeos de alta qualidade para redes sociais de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Produtos

.

Desenvolva vídeos impactantes impulsionados por IA para destacar experiências positivas de clientes e construir confiança em suas ofertas tecnológicas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda na criação de vídeos de produtos envolventes?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos por IA que transforma os detalhes do seu produto em vídeos envolventes. Aproveite avatares de IA realistas, recursos intuitivos de texto para vídeo e personalização fácil para produzir conteúdo de vídeo em alta resolução que captura a atenção.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos de produtos do HeyGen?

HeyGen oferece extensos recursos criativos e opções de personalização, incluindo modelos pré-fabricados, cenas diversas e a capacidade de integrar gráficos ricos e música de fundo. Personalize facilmente vídeos de demonstração de produtos para alcançar qualidade profissional de estúdio e visuais cinematográficos.

O HeyGen pode gerar vídeos explicativos e de lançamento de produtos de forma eficiente?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de produtos e vídeos de lançamento de produtos com scripts gerados por IA e funcionalidade de texto para vídeo sem interrupções. Isso permite a criação escalável de vídeos, permitindo que você produza conteúdo cativante de forma rápida e eficiente.

Que tipos de conteúdo de vídeo gerado por IA posso criar usando o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos gerados por IA, desde vídeos dinâmicos para redes sociais até vídeos abrangentes de demonstração de produtos. Aprimore ainda mais seu conteúdo adicionando narrações profissionais, legendas e suporte multilíngue para se conectar com um público global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo