Criador de Vídeos Explicativos de Tecnologia: Explicações com AI

Crie facilmente demonstrações de produtos e vídeos de treinamento cativantes usando geração de vídeo a partir de texto com AI.

Crie um vídeo de 1 minuto demonstrando como um novo usuário pode rapidamente produzir um vídeo explicativo de tecnologia envolvente usando a interface intuitiva de arrastar e soltar do HeyGen. Direcione este vídeo para aspirantes a criadores de conteúdo e pequenos empresários, empregando um estilo visual moderno e brilhante com uma narração clara e animada em voz AI, destacando a facilidade de selecionar e personalizar Modelos e cenas para iniciar seu projeto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, mostrando como criar demonstrações de produtos atraentes que comunicam efetivamente as características. Este vídeo deve adotar uma estética visual elegante e profissional, apresentando um avatar AI entregando a narração com uma geração de voz confiante, demonstrando como essa tecnologia eleva a qualidade e o engajamento das apresentações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos para departamentos de RH e treinamento, ilustrando a simplicidade de gerar vídeos de treinamento abrangentes para a integração de novos funcionários usando uma plataforma de geração de vídeo a partir de texto com AI. O estilo visual deve ser limpo e educativo, utilizando sobreposições de texto na tela e uma voz calma e autoritária, enfatizando o benefício do Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação rápida de conteúdo e a inclusão de Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos projetado para pequenos empresários, incentivando-os a criar campanhas de marketing impactantes com facilidade, mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo. Este vídeo deve ser dinâmico, visualmente vibrante e apresentar uma trilha sonora energética, demonstrando como utilizar Modelos e cenas pré-desenhados pode instantaneamente elevar sua presença online, completo com redimensionamento de Proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Tecnologia

Transforme suas ideias em vídeos explicativos profissionais com uma plataforma de criação intuitiva e com AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro. Aproveite a geração de vídeo a partir de texto com AI para converter instantaneamente seu texto na base para suas explicações envolventes, economizando tempo valioso.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça sua narrativa selecionando avatares AI para apresentar suas informações. Escolha entre diversos estilos de vídeo e modelos disponíveis para dar vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Voz e Marca
Eleve seu projeto com opções de narração em voz AI realistas para uma narração cristalina. Personalize seu vídeo com elementos de marca para manter uma identidade visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize suas criações adicionando legendas automáticas para melhorar a acessibilidade. Exporte seu vídeo completo, pronto para seu público em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

Crie rapidamente vídeos explicativos e clipes envolventes e compartilháveis para plataformas de mídia social para alcançar públicos mais amplos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos complexos?

O HeyGen funciona como um criador líder de vídeos explicativos de tecnologia, utilizando sua plataforma de criação de vídeos com AI para simplificar conceitos complexos. Ele permite que os usuários gerem vídeos de alta qualidade diretamente de roteiros com geração de vídeo a partir de texto com AI, tornando a produção eficiente e acessível.

Quais recursos avançados de AI o HeyGen oferece para personalização de vídeos?

O HeyGen oferece avatares AI avançados e capacidades de narração em voz AI para personalizar seu conteúdo de vídeo. Você pode selecionar entre uma ampla gama de estilos de vídeo diversos e personalizar os avatares para transmitir sua mensagem de forma eficaz, aumentando o engajamento.

Posso personalizar meus vídeos criados com o HeyGen para uso profissional?

Sim, o HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em seus vídeos. Isso garante consistência em todas as suas demonstrações de produtos, campanhas de marketing e outros conteúdos, aproveitando modelos de vídeo profissionais.

Como o HeyGen garante acessibilidade de vídeo e opções de saída flexíveis?

O HeyGen gera automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade para todos os espectadores, o que é crucial para vídeos de treinamento e comunicação interna. Além disso, a plataforma suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, garantindo que seu conteúdo se ajuste perfeitamente a diversas plataformas.

