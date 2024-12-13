Crie vídeos impressionantes com o nosso Criador de Vídeos Teaser

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Mergulhe no futuro da criação de vídeos com um teaser de 60 segundos feito por IA e personalizado para profissionais de marketing digital. Aproveite o recurso de IA de imagem para vídeo da HeyGen para transformar imagens estáticas em visuais dinâmicos, acompanhados por uma narração envolvente gerada por tecnologia de texto para fala. Este vídeo é ideal para atrair o público em diversas plataformas de mídia social, oferecendo um estilo visual elegante e moderno.
Prompt 2
Crie um vídeo promocional de 30 segundos que se dirija diretamente aos profissionais criativos que desejam elevar sua marca. Com a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, você pode converter suas ideias em um vídeo refinado com facilidade, completo com legendas para acessibilidade. O estilo visual vibrante e energético vai ressoar com o público, tornando-o perfeito para lançamentos de produtos e promoções de marca.
Prompt 3
Conquiste seu público com um vídeo teaser de produto de 90 segundos feito para pequenos empresários. Destaque as características únicas do seu produto usando a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, garantindo visuais de alta qualidade que cativam os espectadores. O vídeo combina um estilo visual profissional e ao mesmo tempo acessível, tornando-o adequado para compartilhamento nas redes sociais para aumentar o reconhecimento da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como um Criador de Vídeos Teaser Funciona

Crie vídeos teaser cativantes sem esforço com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie com Modelos de Vídeo Teaser de IA
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeos teaser com tecnologia de IA. Esses modelos são projetados para dar ao seu vídeo uma aparência profissional e sofisticada, facilitando a criação de conteúdo envolvente rapidamente.
2
Step 2
Adicionar Texto para Fala para Narração Dinâmica
Aprimore seu vídeo teaser incorporando a tecnologia de texto para fala. Esse recurso permite que você gere narrações diretamente do seu roteiro, adicionando um toque dinâmico e profissional ao seu vídeo.
3
Step 3
Aplicar Edição de Arrastar e Soltar para Personalização
Personalize seu vídeo usando nossas ferramentas de edição de arrastar e soltar. Reorganize cenas facilmente, adicione mídia de nossa extensa biblioteca e ajuste elementos para adequar ao estilo e à mensagem da sua marca.
4
Step 4
Exportação para Canais de Mídias Sociais
Assim que seu vídeo teaser estiver pronto, exporte-o no formato ideal para diversos canais de mídia social. Isso garante que seu conteúdo tenha uma ótima aparência e alcance seu público de maneira eficaz.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos teaser com ferramentas impulsionadas por IA, permitindo que você crie vídeos promocionais cativantes sem esforço. Aproveite as capacidades de vídeo teaser com IA, edição de arrastar e soltar, e modelos de vídeo teaser para engajar o público em canais de mídia social.

Apresente histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

Highlight product benefits and customer experiences through dynamic teaser videos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar um vídeo teaser envolvente?

A HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeos teaser e ferramentas com inteligência artificial que facilitam a criação de vídeos teaser envolventes. Com recursos como edição de arrastar e soltar e capacidades de IA para transformar imagens em vídeos, você pode criar conteúdos visualmente impressionantes sem esforço.

O que torna a criação de vídeos teaser de IA da HeyGen única?

A HeyGen se destaca com suas avançadas capacidades de vídeo teaser com IA, incluindo conversão de texto em fala e geração de voiceover. Essas funcionalidades permitem uma integração perfeita de áudio e visuais, aumentando o impacto geral do seu conteúdo promocional.

O HeyGen pode ser usado para vídeos de divulgação de produtos?

Com certeza! HeyGen é um excelente criador de vídeos promocionais, oferecendo modelos personalizáveis e controles de marca para criar vídeos teaser de produtos que estejam alinhados com a identidade da sua marca. Sua biblioteca de mídia e suporte de estoque enriquecem ainda mais o seu conteúdo em vídeo.

O HeyGen suporta formatos de vídeo para redes sociais?

Sim, o HeyGen suporta redimensionamento e exportação de aspect-ratio, garantindo que seus vídeos teaser sejam otimizados para diversos canais de mídia social. Esse recurso ajuda a manter a qualidade e eficácia do seu conteúdo em diferentes plataformas.

