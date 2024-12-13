Domine o Treinamento com Seu Criador de Vídeos Tutoriais para Equipes

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes a partir de seus roteiros, simplificando o compartilhamento de conhecimento com poderosas capacidades de texto para vídeo.

Imagine criar um vídeo tutorial conciso de 45 segundos demonstrando um truque rápido dentro da plataforma de colaboração da sua equipe, especificamente voltado para profissionais ocupados que buscam otimizar seu fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando gravações de tela claras dos passos, complementadas por uma narração encorajadora e precisa. Utilize a geração de narração do HeyGen para entregar um áudio nítido e compreensível que guie o público sem esforço pelo processo do "criador de vídeos tutoriais para equipes".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como você pode produzir um vídeo de treinamento verdadeiramente dinâmico e envolvente de 60 segundos para novos contratados, destacando os valores centrais da sua empresa e os procedimentos iniciais de configuração? Este vídeo deve adotar um estilo visual vibrante e amigável, incorporando sobreposições de texto animado e uma trilha sonora animada, apresentando um avatar profissional de IA como seu guia. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para trazer um rosto pessoal e consistente aos seus "vídeos de treinamento envolventes", tornando a orientação memorável e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo nítido de 30 segundos para compartilhamento rápido de conhecimento, resumindo os principais pontos de uma recente reunião de equipe ou atualização de projeto, direcionado a todos os membros da equipe para uma revisão rápida. A estética do vídeo deve ser direta, apresentando pontos de texto em tópicos na tela, transições rápidas e narração clara e concisa. Empregue as legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar informações críticas, especialmente para aqueles que possam preferir ler o resumo do "vídeo gravado".
Prompt de Exemplo 3
Considere desenvolver um tutorial técnico abrangente, mas digerível, de 50 segundos, explicando um recurso de software complexo ou processo interno, projetado para equipes técnicas que precisam de orientação prática. A abordagem visual deve ser limpa e altamente informativa, combinando gravações de tela detalhadas com elementos destacados e uma voz calma e autoritária. Estruture seu "Tutorial Técnico" de forma eficaz usando os "Templates & scenes" do HeyGen, fornecendo um guia profissional e fácil de seguir para "filmar os passos" e apresentá-los claramente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Tutoriais para Equipes

Crie facilmente vídeos tutoriais profissionais e envolventes para sua equipe, impulsionando o compartilhamento de conhecimento e alinhando todos com instruções claras e concisas.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione dos "Templates & scenes" profissionais do HeyGen para iniciar sua criação ou comece com um projeto em branco para um "vídeo em estilo tutorial" personalizado.
2
Step 2
Grave ou Roteirize Seu Conteúdo
Capture suas explicações com "gravar áudio/voz" diretamente ou use a poderosa "geração de narração" do HeyGen para criar conteúdo falado a partir de texto para seu vídeo de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Clareza
Aumente a compreensão para sua equipe incorporando "gravação de tela" dos seus passos e garanta acessibilidade com "legendas automáticas".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu "vídeo gravado" e use o "redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para prepará-lo para compartilhamento perfeito em toda a sua equipe para um compartilhamento de conhecimento eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos

.

Transforme assuntos intrincados em vídeos tutoriais claros e compreensíveis, tornando informações técnicas e processos de equipe facilmente digeríveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes para minha equipe?

O HeyGen capacita você a se tornar um criador eficiente de vídeos de treinamento. Utilizando avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiros, você pode facilmente criar vídeos de treinamento profissionais e envolventes que alinham sua equipe sem filmagens complexas ou edição extensa.

O HeyGen suporta gravação de tela para tutoriais técnicos?

Embora o HeyGen se destaque na geração de vídeos a partir de texto e avatares de IA, ele atualmente foca em transformar roteiros em conteúdo de vídeo em vez de gravação de tela direta. Você pode integrar perfeitamente seus segmentos de vídeo gravados existentes em projetos do HeyGen para aprimorar tutoriais técnicos.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para produzir conteúdo de vídeo em estilo tutorial rapidamente?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva com avatares de IA, geração robusta de narração e uma variedade de modelos de vídeo de treinamento para acelerar sua produção de vídeos em estilo tutorial. Isso permite o compartilhamento rápido de conhecimento e a criação de conteúdo instrucional atraente sem a necessidade de filmar os passos manualmente.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos para compartilhamento de conhecimento interno dentro da minha organização?

Absolutamente. O HeyGen é uma ferramenta eficiente para criar vídeos para compartilhamento de conhecimento interno eficaz. Com recursos como texto para vídeo, legendas e controles de marca, você pode produzir conteúdo de vídeo gravado consistente e profissional para educar e alinhar toda a sua equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo