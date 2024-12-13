Gerador de Vídeo de Treinamento de Equipe: Impulsione o Aprendizado da Equipe

Engaje sua equipe com conteúdo de treinamento dinâmico e avatares AI realistas, tornando conceitos complexos fáceis de entender.

Crie um vídeo de treinamento de integração de 1 minuto para novos funcionários corporativos, apresentando um estilo visual dinâmico e profissional com elementos animados, complementado por uma narração clara e amigável em voz AI. Utilize os avatares AI da HeyGen para apresentar as principais políticas da empresa e use a geração de narração para uma narração consistente, tornando informações complexas facilmente digeríveis para o treinamento de integração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos direcionado a todos os funcionários da empresa, adotando um estilo visual informativo e conciso com pontos importantes destacados por texto na tela. O áudio deve ser autoritário, apresentando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter automaticamente documentos de conformidade escritos em conteúdo de vídeo envolvente, apoiado por legendas para acessibilidade, auxiliando na criação de vídeos multilíngues para equipes diversas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de atualização de 2 minutos para a equipe de desenvolvimento de produtos, empregando um estilo visual moderno e colaborativo que imita uma sessão de compartilhamento de tela com elementos gráficos integrados. O áudio animado e claro deve guiar os espectadores pelas mudanças recentes, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido e suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a narrativa visual, garantindo atualizações eficientes de conteúdo de vídeo dentro de um ambiente de gerador de vídeo de treinamento de equipe.
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial técnico de 1 minuto e 30 segundos para a equipe de suporte técnico, utilizando um estilo visual claro e passo a passo que torna procedimentos complexos fáceis de seguir. Uma voz calma e instrutiva, criada usando a capacidade de geração de narração da HeyGen, acompanhará os visuais, garantindo que este treinamento técnico crucial possa ser facilmente adaptado para diferentes necessidades de exibição usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, e tornado acessível com legendas, alimentado por nosso gerador de vídeo AI.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo de Treinamento de Equipe

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes e consistentes para sua equipe usando AI, garantindo que todos estejam alinhados e informados sem produção extensiva.

1
Step 1
Crie a partir de Texto ou Modelos
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo usando a conversão de texto para vídeo, ou selecione entre uma variedade de modelos de vídeo para iniciar seu projeto.
2
Step 2
Selecione Avatar AI e Narração
Escolha entre uma ampla gama de Avatares AI para apresentar seu conteúdo e gere narrações AI profissionais em vários idiomas para atender ao seu público.
3
Step 3
Adicione Branding e Mídia
Utilize o editor de arrastar e soltar para incorporar os logotipos e cores da sua marca, e enriqueça seu treinamento com imagens ou vídeos da biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte e Distribua Vídeos de Treinamento
Finalize seu vídeo, ajuste as proporções se necessário, e exporte-o facilmente para distribuição, incluindo opções como exportação SCORM para integração com LMS para alcançar sua equipe de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Materiais de Treinamento Complexos

.

Transforme assuntos intrincados em lições de vídeo claras e digeríveis, tornando conceitos de treinamento complexos mais fáceis para as equipes entenderem e aplicarem.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna o HeyGen uma plataforma de vídeo AI eficaz para treinamento?

HeyGen é uma plataforma de vídeo AI eficaz para vídeos de treinamento devido às suas capacidades de Avatares AI e conversão de texto para vídeo. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo profissional de criador de vídeo de treinamento sem conhecimento extensivo de produção.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes?

Sim, o HeyGen é projetado para integração perfeita com LMS e possui ferramentas de colaboração robustas para equipes. Isso permite que as organizações implantem e gerenciem facilmente vídeos de treinamento diretamente dentro de seu ecossistema de plataforma de vídeo AI existente.

Como o HeyGen pode suportar conteúdo de treinamento multilíngue e adaptável?

HeyGen capacita a criação de vídeos multilíngues com diversas narrações AI e legendas automáticas. Essa flexibilidade permite atualizações de conteúdo de vídeo sem esforço para localizar vídeos de treinamento e manter os recursos educacionais atualizados em várias regiões.

O HeyGen oferece recursos para branding consistente em treinamentos corporativos?

Absolutamente. HeyGen fornece controles de branding como logotipos e cores personalizados, juntamente com modelos de vídeo profissionais, para garantir que seus vídeos de treinamento corporativo mantenham a consistência da marca. Isso ajuda a preservar a identidade da sua marca em todos os recursos educacionais.

logo
