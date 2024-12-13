criador de vídeos de resumo de treinamento de equipe: Crie Resumos Envolventes Rapidamente

Crie vídeos de treinamento corporativo profissional sem esforço. Use nossos avatares de IA para simplificar a integração de funcionários e o aprendizado e desenvolvimento.

Crie um vídeo introdutório envolvente de 1 minuto para novos contratados, resumindo os procedimentos essenciais de integração da empresa e a cultura, direcionado diretamente aos novos funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual amigável e profissional, com uma narração calorosa e encorajadora, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma clara e acolhedora.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma visão geral instrutiva concisa de 90 segundos para um novo recurso de software, especificamente voltada para membros da equipe existentes, garantindo uma adoção e proficiência suaves, servindo como uma ferramenta rápida de aprendizado e desenvolvimento. O estilo visual deve ser moderno e limpo, incorporando gráficos animados com uma trilha sonora animada e narração precisa, aproveitando eficientemente a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um resumo abrangente de treinamento corporativo de 2 minutos, projetado para gerentes e líderes de equipe, destacando as principais conquistas trimestrais e iniciativas estratégicas futuras, atuando efetivamente como um criador de vídeos de treinamento corporativo. Precisa de uma abordagem visual executiva e orientada por dados, com narração profissional, aprimorada pelas Legendas da HeyGen para acessibilidade e compreensão em ambientes de visualização diversos.
Prompt de Exemplo 3
Elabore uma breve atualização de conformidade de 45 segundos para todos os funcionários, garantindo que todos estejam cientes das recentes mudanças de políticas e requisitos legais. Este vídeo urgente, mas acessível, deve utilizar visuais simples e diretos e uma voz autoritária, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de treinamento profissional para funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Resumo de Treinamento de Equipe

Transforme sem esforço seus materiais de treinamento em resumos de vídeo envolventes com IA, simplificando o aprendizado e desenvolvimento para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece colando seu conteúdo de treinamento ou roteiro na HeyGen. Nossa plataforma utiliza "Texto-para-vídeo" para gerar instantaneamente cenas, estabelecendo a base para seu vídeo de treinamento de funcionários.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar seus treinadores ou apresentadores. Você também pode utilizar nossos modelos de vídeo para definir rapidamente o estilo visual do seu resumo de treinamento corporativo.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Acessibilidade
Gere narrações com som natural usando "Geração de narração" em vários idiomas. Melhore ainda mais a acessibilidade e o engajamento do seu conteúdo de aprendizado e desenvolvimento adicionando legendas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de resumo de treinamento de equipe aplicando "Controles de branding" com o logotipo e as cores da sua empresa. Em seguida, exporte seu vídeo polido em vários formatos de proporção, pronto para distribuição para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Motivação da Equipe

.

Produza vídeos de resumo inspiradores que não apenas transmitem informações, mas também elevam e motivam as equipes após as sessões de treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo técnico de criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza IA generativa e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários produzam vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade sem habilidades técnicas complexas. Isso inclui geração automática de narração e o uso de avatares de IA para agilizar a criação de conteúdo.

A HeyGen pode gerar vídeos de treinamento eficazes para funcionários com avatares de IA?

Com certeza. A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos de IA que permite criar vídeos de treinamento envolventes para funcionários usando avatares de IA realistas e modelos de vídeo personalizáveis, perfeitos para integração ou aprendizado e desenvolvimento.

Quais recursos a HeyGen oferece para acessibilidade em conteúdo de treinamento?

A HeyGen gera automaticamente legendas precisas para todos os seus vídeos de treinamento, melhorando a acessibilidade e a compreensão para públicos diversos. Isso garante que todos os funcionários possam se envolver efetivamente com a saída do criador de vídeos de resumo de treinamento de equipe.

Quais capacidades a HeyGen oferece para branding e personalização em vídeos de treinamento?

A HeyGen permite manter a consistência da marca oferecendo controles robustos de branding, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, dentro de seus modelos de vídeo. Isso garante que a saída do seu criador de vídeos de treinamento corporativo esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo