Crie um vídeo de integração de 1 minuto para novos contratados, projetado para apresentar os padrões principais da equipe. Esta peça de boas-vindas deve apresentar avatares de IA amigáveis transmitindo mensagens-chave com uma narração clara e animada, estabelecendo um tom positivo e profissional. O estilo visual deve ser limpo e convidativo, utilizando a geração de narração do HeyGen para garantir uma comunicação consistente. Isso ajuda a estabelecer de forma eficiente as expectativas iniciais e a cultura da empresa.

Gerar Vídeo