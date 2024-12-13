Criador de Vídeos de Padrões de Equipe: Simplifique a Criação de Treinamentos

Capacite suas equipes de treinamento corporativo. Produza vídeos de integração e treinamento de conformidade envolventes mais rapidamente com os avatares de IA do HeyGen.

Crie um vídeo de integração de 1 minuto para novos contratados, projetado para apresentar os padrões principais da equipe. Esta peça de boas-vindas deve apresentar avatares de IA amigáveis transmitindo mensagens-chave com uma narração clara e animada, estabelecendo um tom positivo e profissional. O estilo visual deve ser limpo e convidativo, utilizando a geração de narração do HeyGen para garantir uma comunicação consistente. Isso ajuda a estabelecer de forma eficiente as expectativas iniciais e a cultura da empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos para equipes de treinamento corporativo, delineando claramente as políticas essenciais. O vídeo deve adotar um estilo visual autoritário, mas acessível, com gráficos informativos, complementado por uma narração profissional e legendas precisas para garantir máxima clareza e acessibilidade para todos os membros da equipe. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para uma produção simplificada, garantindo que todas as equipes de treinamento corporativo possam absorver facilmente informações críticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de produto conciso de 90 segundos voltado para equipes de vendas, destacando os recursos mais recentes e padrões de serviço. Este vídeo requer um estilo visual moderno e elegante, com transições dinâmicas e mídia integrada da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para destacar os benefícios do produto. Uma narração clara e explicativa deve acompanhar visuais claros e texto na tela, facilmente gerados a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, criando uma ferramenta educacional impactante para dominar os detalhes do produto e manter altos padrões de serviço.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um breve vídeo de comunicação interna de 45 segundos, atuando como uma vitrine do gerador de vídeo de IA para melhores práticas entre departamentos. A estética visual deve ser dinâmica e limpa, aproveitando elementos no estilo infográfico e avatares de IA envolventes para transmitir informações rapidamente. Uma narração amigável e os versáteis modelos e cenas do HeyGen ajudarão a manter uma identidade de marca consistente, tornando-o uma ferramenta ideal para qualquer equipe interna que deseja disseminar rapidamente atualizações importantes e fomentar uma cultura de melhores práticas compartilhadas com uma ferramenta alimentada por IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Padrões de Equipe

Crie conteúdo de treinamento profissional e consistente para sua equipe com um gerador de vídeo intuitivo alimentado por IA, simplificando seus esforços de treinamento corporativo.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando de uma biblioteca de **Modelos e cenas** profissionais para estruturar rapidamente seu conteúdo e garantir uma aparência polida para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Gere Narração a Partir do Roteiro
Insira facilmente seu texto, e a plataforma usará **Texto para vídeo a partir do roteiro** para criar narrações com som natural para seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Incorpore a aparência da sua marca com **Controles de marca (logotipo, cores)**, incluindo seu logotipo e paletas de cores específicas, para seus vídeos de padrões de equipe.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Utilize **Redimensionamento de proporção e exportações** para preparar seu conteúdo finalizado para qualquer plataforma, facilitando o compartilhamento com suas equipes de treinamento corporativo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Reforçar a Cultura e os Valores da Empresa

.

Desenvolva vídeos motivacionais e conteúdo orientado por valores para incutir padrões principais da empresa e inspirar efetivamente os membros da equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento usando IA?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para gerar facilmente vídeos de treinamento de alta qualidade diretamente de um roteiro. Esta poderosa ferramenta alimentada por IA transforma conteúdo escrito em apresentações visuais envolventes, simplificando significativamente o processo de produção para as equipes.

O HeyGen pode garantir que nosso conteúdo de treinamento corporativo esteja alinhado à marca?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos e ferramentas de edição de vídeo, permitindo que as equipes de treinamento corporativo personalizem totalmente seus vídeos. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores específicas da marca, garantindo que todo o conteúdo, incluindo legendas e subtítulos gerados automaticamente, esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa.

Quais capacidades de narração o HeyGen oferece para diversos vídeos instrucionais?

O HeyGen possui capacidades avançadas de geração de narração, permitindo que você crie narrações com som natural para todo o seu conteúdo instrucional, como vídeos de treinamento de produto e integração. Essas ferramentas alimentadas por IA garantem áudio claro e consistente, eliminando a necessidade de equipamentos de gravação caros ou atores de voz.

Quão rapidamente o HeyGen pode ajudar a produzir um vídeo profissional de padrões de equipe?

O HeyGen capacita os usuários a criar rapidamente vídeos profissionais de padrões de equipe usando Modelos de Vídeo intuitivos e uma interface amigável. Este criador de vídeos eficiente reduz significativamente o tempo de produção, permitindo que você produza vídeos de padrões de serviço de alta qualidade em apenas minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo