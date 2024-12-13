Crie um vídeo de treinamento de integração de 2 minutos para novos contratados técnicos, explicando as funcionalidades principais do nosso sistema proprietário. O estilo visual deve ser profissional e claro, utilizando gráficos animados e texto na tela para destacar conceitos-chave, complementado por uma narração amigável e autoritária em voz de IA. Este vídeo deve aproveitar os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações, atuando efetivamente como um gerador de vídeos de IA para vídeos de treinamento corporativo complexos.

