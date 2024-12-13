Gerador de Vídeos de Renovação de Equipe Sem Esforço para Ambientes de Trabalho Modernos

Crie vídeos de treinamento corporativo envolventes com avatares de IA para aumentar o engajamento e a retenção em sua equipe.

Crie um vídeo de treinamento de integração de 2 minutos para novos contratados técnicos, explicando as funcionalidades principais do nosso sistema proprietário. O estilo visual deve ser profissional e claro, utilizando gráficos animados e texto na tela para destacar conceitos-chave, complementado por uma narração amigável e autoritária em voz de IA. Este vídeo deve aproveitar os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações, atuando efetivamente como um gerador de vídeos de IA para vídeos de treinamento corporativo complexos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 90 segundos para usuários técnicos existentes e gerentes de produto, detalhando a atualização mais recente do recurso de software. Adote um estilo visual moderno e limpo, incorporando gravações de tela e transições dinâmicas para demonstrar a funcionalidade, acompanhado por uma narração precisa e informativa gerada usando o recurso de geração de narração da HeyGen. Isso serve como um uso eficiente de um editor de vídeo de IA para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade a partir de um roteiro conciso.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de atualização interna, com 45 segundos de duração, para orientar líderes de equipe e criadores de conteúdo sobre as melhores práticas para nosso novo gerador de vídeos de renovação de equipe. Este vídeo deve adotar um estilo animado e visualmente atraente, incorporando destaques claros de texto na tela e uma voz energética. Utilizar a capacidade de Templates & scenes da HeyGen garantirá consistência de marca e agilizará a criação de vídeos para essas atualizações cruciais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma comunicação global de 1 minuto para todos os funcionários internacionais e equipes de segurança, explicando um novo protocolo de segurança. O vídeo requer um estilo visual autoritário e globalmente inclusivo, com visuais claros, semelhantes a infográficos, e áudio multilíngue contínuo. Aproveite as narrações de IA e as legendas da HeyGen para facilitar a criação de vídeos multilíngues, garantindo vídeos de treinamento corporativo abrangentes para públicos diversos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Renovação de Equipe

Produza eficientemente vídeos de renovação de equipe envolventes com ferramentas baseadas em IA, melhorando a comunicação e o treinamento para sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando sua mensagem de renovação de equipe ou delineando pontos-chave. Este conteúdo forma a base para seu vídeo dinâmico usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA profissionais para representar visualmente sua mensagem. Este recurso aumenta o engajamento e a presença da marca.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Integre a marca da sua empresa usando nossos controles de marca, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores. Isso garante consistência visual e reforça sua mensagem.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo de renovação de equipe com saída de vídeo de alta qualidade, pronto para compartilhamento sem esforço em canais de comunicação interna ou redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Conteúdo Motivacional para a Equipe

.

Gere vídeos inspiradores com tecnologia de IA para sessões de renovação de equipe, promovendo um ambiente de trabalho positivo e motivado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um gerador de vídeos de IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de Texto-para-Vídeo para transformar seu roteiro em vídeos profissionais, simplificando o processo de criação de vídeos com esforço mínimo.

Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca abrangentes, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e outros elementos da marca diretamente nos modelos de vídeo para vídeos de treinamento corporativo consistentes e mais.

Quais são as capacidades da HeyGen para criação de vídeos multilíngues?

A HeyGen suporta a criação robusta de vídeos multilíngues com diversas narrações de IA, permitindo que as empresas produzam facilmente vídeos de treinamento e se comuniquem efetivamente com públicos globais sem tradução manual.

A HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo?

A HeyGen atua como um editor de vídeo de IA intuitivo, permitindo que os usuários gerem vídeos de alta qualidade diretamente de um roteiro, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade normalmente associados à criação tradicional de vídeos.

