Criador de Vídeos de Processos de Equipe para Colaboração Sem Esforço
Simplifique o fluxo de trabalho da sua equipe e crie vídeos de treinamento ou marketing impactantes usando nossos modelos e cenas intuitivos.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie uma apresentação animada de 45 segundos para gerentes de projeto e equipes internas, projetada para atualizá-los rapidamente sobre um novo fluxo de trabalho ou iniciativa de projeto. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e envolvente com texto informativo na tela e uma trilha sonora de fundo sutil, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen para agilizar a criação de conteúdo e transformar texto em vídeo a partir do roteiro sem esforço.
Produza um vídeo explicativo de 90 segundos para stakeholders externos ou equipes de vendas, detalhando como um novo recurso de software melhora a colaboração da equipe e simplifica um processo específico. O vídeo precisa de um estilo visual elegante e moderno com narração persuasiva e texto claro na tela, utilizando legendas/captions da HeyGen para acessibilidade e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer os visuais.
Imagine um vídeo comemorativo de 30 segundos para redes sociais ou moral interno, destacando o sucesso recente de uma equipe ou um aspecto divertido de sua cultura de trabalho. Este vídeo, direcionado aos seguidores das redes sociais da empresa e funcionários, deve ter um estilo visual energético e inspirador com música animada, e ser otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para garantir exibição perfeita em todos os lugares.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Mais Cursos de Treinamento.
Simplifique a criação de cursos de treinamento para educar os membros da equipe de forma eficiente e consistente sobre vários processos.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Melhore a compreensão e a memorização dos funcionários sobre processos essenciais por meio de vídeos de treinamento envolventes com IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para equipes?
A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de alta qualidade sem esforço, mesmo para quem não é criativo. Nosso editor de vídeo online intuitivo, com sua interface de arrastar e soltar e vastos modelos de vídeo, simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo uma colaboração eficaz da equipe.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing envolventes com avatares de IA?
Com certeza! A HeyGen permite que você produza vídeos de marketing cativantes usando avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo. Você pode personalizar esses avatares e escolher entre diversos estilos de vídeo para criar histórias envolventes que ressoem com seu público.
Quais recursos de branding a HeyGen oferece para estilos de vídeo corporativo?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você aplique o logotipo, cores e estilos personalizados da sua empresa para manter a consistência da marca em todos os seus vídeos corporativos. Isso garante que seu conteúdo sempre pareça profissional e alinhado à marca.
A HeyGen melhora nossos vídeos de treinamento e biblioteca de conteúdo?
Sim, a HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia de estoque e modelos de vídeo, facilitando a criação de vídeos de treinamento envolventes e apresentações animadas. Você pode reutilizar conteúdo existente de forma eficiente e aproveitar as ferramentas de vídeo de IA para agilizar seu processo de criação de conteúdo e construir uma biblioteca de conteúdo ilimitada.