Sim, a HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia de estoque e modelos de vídeo, facilitando a criação de vídeos de treinamento envolventes e apresentações animadas. Você pode reutilizar conteúdo existente de forma eficiente e aproveitar as ferramentas de vídeo de IA para agilizar seu processo de criação de conteúdo e construir uma biblioteca de conteúdo ilimitada.