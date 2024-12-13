Criador de Vídeos de Desempenho da Equipe: Melhore as Habilidades da Equipe com IA

Crie atualizações e vídeos de treinamento impactantes que envolvem e impressionam, aproveitando avatares de IA realistas para apresentações dinâmicas.

Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para novos membros da equipe, apresentando processos internos críticos com um estilo visual profissional e encorajador, complementado por uma voz clara gerada por IA. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA guiando os espectadores através das etapas principais, aproveitando as capacidades de geração de avatares e narração da HeyGen para garantir uma experiência de integração consistente e amigável para vídeos de treinamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 1 minuto para membros existentes da equipe, detalhando melhorias recentes de software ou mudanças no fluxo de trabalho em um estilo visual moderno, informativo e envolvente, com texto na tela sincronizado com uma narração precisa. Utilize a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen e legendas para comunicar efetivamente informações complexas, promovendo uma melhor colaboração da equipe através da criação de vídeos com IA.
Prompt de Exemplo 2
Elabore um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a stakeholders internos e à gestão, destacando os benefícios de uma nova ferramenta interna com uma estética visual corporativa, polida e envolvente, incorporando mídia profissional de banco de imagens e uma narração dinâmica. Este vídeo deve aproveitar os templates e cenas da HeyGen e o suporte a biblioteca de mídia/estoque para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade que simplifique a comunicação sobre novas ferramentas de edição de vídeo e templates.
Prompt de Exemplo 3
Produza um módulo de treinamento obrigatório de 2 minutos para todos os funcionários, focando em procedimentos críticos de conformidade SOC 2, apresentado com um estilo visual sério, mas acessível, e uma voz autoritária e clara. O vídeo deve utilizar o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir uma visualização ideal em várias plataformas internas e sua geração de narração para uma entrega instrucional consistente, destacando o papel de um Agente de Vídeo IA no treinamento técnico.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desempenho da Equipe

Simplifique a criação de vídeos profissionais de desempenho e treinamento da equipe com nossa plataforma intuitiva de IA, projetada para colaboração perfeita e comunicação impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro de vídeo ou usando nossos templates personalizáveis. Nossas ferramentas avançadas de criação de vídeo com IA transformam seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem. Esses Avatares de IA, combinados com narrações naturais, garantem que seus vídeos de desempenho da equipe sejam envolventes e profissionais.
3
Step 3
Personalize com Branding
Aplique a identidade única da sua empresa usando controles abrangentes de branding. Adicione facilmente logotipos, selecione cores da marca e refine cenas com nossas ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar.
4
Step 4
Colabore e Compartilhe
Facilite feedback e aprovações sem complicações com recursos integrados de colaboração em equipe. Compartilhe seus vídeos finalizados sem esforço em várias plataformas para melhorar a comunicação e o engajamento da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Atualizações e Motivação Envolventes para a Equipe

.

Produza vídeos motivacionais cativantes e atualizações da empresa com IA, promovendo uma cultura de equipe positiva e impulsionando um desempenho e colaboração mais elevados.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para equipes?

A HeyGen capacita as equipes a produzir facilmente vídeos profissionais usando Avatares de IA avançados e voz gerada por IA. Sua interface amigável permite a criação de vídeos a partir de texto diretamente do seu roteiro, tornando a criação de vídeos com IA acessível.

Quais recursos técnicos suportam a colaboração e segurança da equipe na HeyGen?

A HeyGen oferece recursos robustos de colaboração em equipe dentro de espaços de trabalho em nuvem seguros e dedicados, garantindo uma gestão de projetos eficiente. Nossa plataforma prioriza a segurança de dados com conformidade SOC 2 e inclui controles administrativos essenciais para equipes empresariais.

A HeyGen pode integrar mídia existente e manter a consistência da marca?

Absolutamente, a HeyGen funciona como um criador de vídeos abrangente, permitindo que você carregue suas próprias filmagens e as integre com nossas capacidades de IA. Controles avançados de branding e redimensionamento de proporção garantem que seu resultado esteja sempre alinhado com as diretrizes da sua marca em várias plataformas.

Como as ferramentas de IA da HeyGen melhoram a qualidade da produção de vídeos?

As poderosas ferramentas de IA da HeyGen geram automaticamente narrações de alta qualidade e legendas precisas. Esta tecnologia finaliza legendas, timing e ritmo, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos e melhorando a qualidade geral da produção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo