Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Descubra o poder de criar vídeos envolventes e planos de integração personalizados para novos contratados neste vibrante clipe de 45 segundos. Destinado a Pequenos Empresários e Líderes de Equipe, o vídeo deve adotar um estilo visual amigável, acolhedor e dinâmico com um tom encorajador, demonstrando como os avatares de IA do HeyGen podem trazer um toque humano à introdução de cada novo funcionário.
Prompt de Exemplo 2
Aprenda a personalizar sua ferramenta de integração e aproveite os modelos de integração pré-construídos para um treinamento consistente em toda a sua organização em um rápido vídeo instrutivo de 30 segundos. Este conteúdo é para Profissionais de RH e Coordenadores de Treinamento, utilizando um estilo visual e de áudio limpo, organizado e polido para demonstrar a eficiência do recurso de Modelos & cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Revele as capacidades de um gerador abrangente de integração de equipe e ferramenta de integração de funcionários em uma apresentação animada de 50 segundos. Voltado para Fundadores de Startups e Chefes de Departamento, o vídeo apresentará um estilo visual inovador e motivacional com áudio conciso, enfatizando como a geração de Narração do HeyGen pode rapidamente produzir narrações profissionais para módulos de treinamento essenciais.
Como Funciona o Gerador de Integração de Equipe

Crie experiências de integração envolventes e personalizadas para seus novos contratados com nossa ferramenta impulsionada por IA, otimizando todo o seu processo.

1
Step 1
Crie Seu Plano de Integração
Comece selecionando entre modelos de integração existentes ou construa um plano de integração personalizado do zero, definindo módulos e informações chave para seus novos contratados.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo com IA
Adapte seus planos de integração personalizados adicionando conteúdo rico, incluindo vídeos envolventes gerados diretamente de seus scripts usando a tecnologia de texto-para-vídeo.
3
Step 3
Adicione Documentos Essenciais
Integre todos os documentos, recursos e materiais de treinamento necessários, facilitando o compartilhamento contínuo de documentos e garantindo que os novos contratados tenham acesso a um centro de conhecimento abrangente.
4
Step 4
Compartilhe e Acompanhe o Progresso
Distribua facilmente seu guia de integração completo para novos contratados através de uma interface amigável e acompanhe o progresso da integração para garantir uma integração suave e eficaz na sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Boas-vindas Personalizadas e Integração Cultural

Crie boas-vindas inspiradoras e personalizadas em vídeo da liderança para integrar novos membros da equipe à cultura da empresa de forma contínua e eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como uma ferramenta eficaz de integração de funcionários para novos contratados?

HeyGen é uma ferramenta de integração de funcionários impulsionada por IA que ajuda as equipes de RH a criar vídeos envolventes para novos contratados. Você pode transformar scripts em conteúdo de vídeo visualmente atraente com avatares de IA, otimizando seu processo de integração.

O que torna o HeyGen um gerador de integração de equipe ideal para equipes de RH?

HeyGen atua como um poderoso gerador de integração de equipe, permitindo que as equipes de RH otimizem o processo de integração sem esforço. Suas capacidades de texto-para-vídeo possibilitam a criação rápida de módulos de treinamento consistentes e planos de integração personalizados a partir de scripts simples.

O HeyGen pode ajudar a criar Planos de Integração Personalizados com treinamento consistente?

Sim, o HeyGen permite que você crie Planos de Integração Personalizados enquanto garante experiências de treinamento consistentes. Com modelos personalizáveis e avatares de IA, você pode entregar vídeos personalizados e envolventes que refletem a marca da sua empresa, tornando-o uma excelente ferramenta de integração por IA.

Como a tecnologia impulsionada por IA do HeyGen melhora o processo de integração de funcionários?

A tecnologia impulsionada por IA do HeyGen melhora todo o processo de integração de funcionários ao simplificar a criação de vídeos. Ela transforma texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas, tornando-se uma ferramenta de integração por IA amigável e eficiente para fornecer guias abrangentes a novos contratados.

