Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para apresentar a equipe, destacando o papel e a personalidade de um novo contratado, perfeito para Apresentações Internas de Funcionários ou uma mensagem de boas-vindas calorosa. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, acompanhado por uma música de fundo amigável, utilizando efetivamente os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen para iniciar o processo de criação.

Gerar Vídeo