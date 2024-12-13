Desenvolva um vídeo dinâmico de introdução de equipe de 45 segundos, projetado para potenciais investidores, destacando a energia e inovação de uma startup de tecnologia. O estilo visual deve ser acelerado e moderno, utilizando gráficos elegantes e cortes rápidos para destacar os principais membros da equipe e suas funções, complementado por uma trilha sonora inspiradora e animada. Aproveite os "templates & scenes" do HeyGen para montar rapidamente um visual profissional e a "geração de narração" para uma narração clara e impactante, enfatizando a capacidade da equipe de criar "vídeos de alta qualidade".

